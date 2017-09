Unkarin Viktor Orban lähetti EU:lle 400 miljoonan euron laskun raja-aidasta

Unkari on Daily Callerin mukaan lähettänyt 2015 siirtolaisvyöryn yhteydessä pystyttämästään raja-aidasta 400 miljoonan laskun Euroopan unionille. Kyseessä on puolet aidan pystytykseen kuluneista rahoista, joita maa vaatii.

Pääministeri Viktor Orbanin henkilökuntapäällikkö Janos Lazar sanoo laskun olevan oikeutettu, koska aita suojelee kaikkia Euroopan kansalaisia laittomien siirtolaisten tulvalta.

– Jos puhumme Euroopan solidaarisuudesta, meidän on puhuttava myös rajojen turvaamisesta. Solidaarisuutta on käytettävä siinäkin. Taakan on niin ikään oltava jaettu, Janos Lazar sanoo.

EU on vaatinut Unkaria ottamaan lisää pakolaisia, joista Unkari kieltäytyy.