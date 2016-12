Viktor Orban: Kristittyjä murhattiin jouluna, 2017 on kumousvuosi

Unkarin pääministeri Viktor Orban vaati jouluna julkistetussa haastattelussaan Veszprémissa laittomien siirtolaisten palauttamista ja Euroopan rajojen sulkemista Berliinin terrori-iskun seurauksena.

"On ennen kuulumatonta, että Euroopan sydämessä kristittyjä murhataan jouluna. On selvää ettei siirtolaisuudessa mikään voi olla kuten ennen", Viktor Orban sanoi.

Pääministerin mukaan päättyvänä vuonna demokraattiset kumoukset tapahtuivat lännessä niitä poliittisia johtajia vastaan, jotka kieltäytyivät kuuntelemasta ihmisiä.

"Tämä jatkuu 2017, josta tulee Euroopan demokratian kumousvuosi".

Hänen mielestään Unkari on tasapainoinen saareke turbulentissa länsimaailmassa, sillä maassa on puolustauduttu laittomalta siirtolaiselta ja ihmisten mielipiteitä on kuultu.