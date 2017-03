Professori Hanna Ojanen: Donald Trumpin Nato-potkujärkytys olisi voinut olla tarpeen

Tampereen yliopiston Jean Monnet -professori Hanna Ojanen kirjoittaa Suomen Kuvalehdessä eurooppalaisesta puolustuksesta. Hänen mukaansa se oli saada kunnon potkun eteenpäin, kun presidentti Donald Trump näytti olevan sitä mieltä että eurooppalaiset saavat itse puolustaa itseään.

Ojasen mukaan järkytys olisi ollut suuri, jos tämä tosiaan olisi ollut USA:n kanta. Miten järjestettäisiin Euroopan puolustus ilman Natoa?

– Potkua ei kuitenkaan tainnut tulla. Münchenin suuressa turvallisuuskonferenssissa kuultiin rauhoittelua. Kyllä Nato on keskeinen, Yhdysvaltain hallinnon edustajat sanoivat.

Professorin mukaan "tämä oli tavallaan harmi, sillä järkytys olisi voinut olla tarpeen".

Hanna Ojanen toivoo, että Naton kahden prosentin tavoitteen täyttymistä odotellessaan EU opettelisi puhumaan puolustuspolitiikasta selkeämmin ja omalla äänellään.

– Miten olisi peruseurooppalainen puolustusministeri kertomassa selkokielellä, miten maiden asevoimat eroavat toisistaan ja mitä yhteistä niillä on, millaisia puutteita on ja mihin lähiaikoina pyritään, miten Eurooppaan puolustetaan ja miksi se on tärkeää?