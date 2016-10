Obama ihmettelee johtavien republikaanien tukea Trumpille

Presidentti Barack Obaman mukaan ei tarvitse edes olla aviomies tai isä sanoakseen, että republikaanien presidenttiehdokkaan Donald Trumpin kommentit naisista eivät ole oikein – riittää että on kunnon ihminen.

Demokraattien ehdokkaan Hillary Clintonin vaalitilaisuudessa Pohjois-Carolinassa puhunut Obama ihmetteli, miten johtavat republikaanit voivat edelleen kannattaa Trumpin valintaa presidentiksi.

– On tosiasia, että on ihmisiä, jotka sanovat: "Me olemme jyrkästi eri mieltä, emme todellakaan hyväksy – mutta tuemme silti häntä". He ovat yhä sitä mieltä, että hänestä pitäisi tulla presidentti, missä ei minun mielestäni ole järkeä, Obama totesi BBC:n mukaan.