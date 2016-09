New York Times kiinnostui "pesapallosta" – "hullunkurinen tapa syöttää"

Yhdysvaltalaislehti New York Times vertailee Mitä ihmettä -palstallaan amerikkalaista baseballia suomalaiseen pesäpalloon, joka tosin esiintyy tekstissä ilman umlauteja "pesapallona".

– Se näyttää aivan baseballilta. --- Mutta hetkinen. Syöttäjä seisoo aivan lyöjän vieressä ja heittää pallon suoraan ilmaan, lehti ihmettelee.

Syöttötyyli on lehden mielestä hullunkurinen (zany). Pesätkään eivät ole normaaleilla paikoillaan, vaan pelaajat juoksevat siksakkia kentällä. Eikä komea lyönti ulos kentältä ei ole kotijuoksu vaan laiton.

– On paljon helpompi lyödä pystysuuntaista syöttöä, joten lyöjät voivat kontrolloida, miten kovaa ja minne he lyövät pallon. Syöttäjän ja lyöjän välinen kaksintaistelu, joka baseballissa on elintärkeä, on häivytetty pesäpallossa.

Sen sijaan peliä rikastuttavat tarkat lyönnit ja kenttäpelin ohjailu, New York Times arvioi.

Pesäpallo kehitettiin Suomessa 1920-luvulla, jolloin Yhdysvalloissa pelasi baseball-legendan mainetta edelleen nauttiva Babe Ruth.

– Pesäpalloa kutsutaan usein Suomen kansallispeliksi. Sitä pelataan sekä miesten että naisten sarjoissa, ja se kärsi sopupeliskandaalista 1990-luvulla.

Juttuun liittyvällä videolla nähdään välähdyksiä Superpesiksen otteluista.