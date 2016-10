Norjan integraatioministeri kiistää käskeneensä muslimeita syömään sianlihaa ja käyttämään alkoholia

– Minusta heidän, jotka tulevat Norjaan, on sopeuduttava yhteiskuntaamme. Me syömme täällä porsaanlihaa, juomme alkoholia ja paljastamme kasvomme. Tänne tullessasi sinun on noudatettava Norjassa vallalla olevia arvoja, lakeja ja käytäntöjä, Sylvi Listhaug kirjoitti Facebookissa.

Muslimiväestöön mitä ilmeisimmin viitannut Listhaug kuuluu Norjan Edistyspuolueeseen. Hän julkaisi päivityksensä kansallisen integraatiokokouksen alla.

Listhaugin kommentti on kerännyt parisenkymmentä tuhatta tykkäystä ja herättänyt runsaasti keskustelua. Independentin mukaan kriitikot ovat huomauttaneet, että ihmisillä on oikeus valita itse, mitä he syövät.

Norjan työväenpuolueen poliitikko Zaineb Al-Samarai kommentoi asiaa Dagbladetissa.

– Integraatioministerin pitää alkaa integroida, eikä pelotella ja erotella ihmisiä, hän totesi.

Listhaug on myöhemmin selittänyt lausuntoaan sosiaalisessa mediassa. Hänen mukaansa tarkoitus ei ollut kertoa kellekään, mitä heidän pitäisi syödä.

– Ymmärsitte minua väärin, mutta näinhän se menee. Kyseessä ei ollut ensimmäinen kerta, hän totesi.

Listhaugin mukaan ”heitä ei tietenkään tulisi pakottaa juomaan alkoholia tai syömään porsasta”.

– Tarkoitin, että odotan, että Norjaan tullessasi mukautat itsesi Norjan työmarkkinoille.

Hän totesi tarkoittaneensa esimerkiksi sitä, että ravintolassa työskentelevän on oltava valmis tarjoilemaan porsaanlihaa tai baarissa työskentelevän alkoholia.