Saksassa puhaltaa oikeistopuhuri – tippuvatko demarit hallituksesta syksyllä?

Liittokansleri Angela Merkelin johtaman CDU:n voitto Saksan väkirikkaimmassa sosialidemokraattisen SPD:n aiemmin hallitsemassa osavaltiossa Nordrhein-Westfalenissa ylitti odotukset.

Vielä joitakin viikkoja sitten SPD näytti ottavan ykköspaikan vaaleissa helposti. Lopussa CDU meni vauhdilla ohi ja sai vaaleissa 33 prosentin kannatuksen, mikä on 6,7 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuoden 2012 vaaleissa. SPD:n kannatus tippui edellisvaaleihin nähden peräti 7,9 prosenttiyksikköä 31,2 prosenttiin.

Suhteellisesti vielä CDU:ta isomman voiton saavutti liberaalipuolue FDP, joka sai osavaltiossa historiansa parhaan vaalituloksen 12,6 prosentin kannatuksella. Syksyn liittovaltiopäivävaaleja ajatellen FDP:n comebackilla on erityisen suuri merkitys.

Vuoden 2013 liittovaltiopäivävaaleissa Merkelin CDU-CSU saavutti jättivoiton 41,5 prosentin äänisaaliilla. Se ei kuitenkaan riittänyt yksinkertaiseen enemmistöön parlamentissa ja liittovaltiopäiviltä niukasti kokonaan tippunut hallituskumppani FDP vaihtui sosialidemokraattiseen SPD:hen.

FDP:n uusi alku

Vielä ennen Nordrhein-Westfalenin osavaltiovaaleja pidettiin selvänä, että syyskuun liittovaltiopäivävaalien jälkeen liittokansleri saattaisi vaihtua, mutta CDU-CSU:n ja SPD:n suuri koalitio jatkaisi joka tapauksessa hallitusvastuussa seuraavan nelivuotiskauden.

Euroopan parlamentin entisen puhemiehen Martin Schulzin varmistuttua SPD:n liittokansleriehdokkaaksi viime vuoden puolella, puolueen kannatus lähti äkilliseen nousuun. Schulz on valovoimainen esiintyjä – ja hänet koettiin tuoreena kasvona, kun Merkel on kuitenkin ollut liittokanslerina jo vuodesta 2005 lähtien

Nyt Schulziin liittynyt kannatuspiikki on laantunut. Vielä maaliskuussa SPD:n kannatus oli liittovaltiopäivävaaleja koskevissa mielipidetiedusteluissa tasoissa CDU-CSU:n kanssa tai jopa hieman edellä. Nyt CDU-CSU on ottanut taas tukevasti ykkössijan. Viimeisimpien kolmen mielipidemittauksen mukaan CDU-CSU:n kannatus on 37 prosenttia ja SPD:n kannatus 25–27 prosenttia. FDP:n kannatus on 6–9 prosenttia.

Tilanne alkaa näyttää vahvasti samalta kuin vuoden 2009 vaaleissa, joiden jälkeen CDU-CSU muodosti niin sanotun musta-keltaisen koalition yhdessä FDP:n kanssa. Talouspoliittisesti FDP on CDU-CSU:sta oikealla. Se kannattaa vapaata markkinataloutta ja suosii suurempia veronalennuksia kautta linjan kuin konservatiivit. Viime aikoina Saksan uudelleen vahvistunut taloustilanne on virittänyt keskustelun siitä, kuinka suuriin ja minkälaisiin veronalennuksiin on varaa. CDU-CSU:n oikeistosiipi ja FDP vaativat suurempia veronalennuksia. Merkel on pidättyväisempi.

Vuoden 2013 vaaleissa FDP:n ongelmaksi muodostui Saksan viiden prosentin äänikynnys, jonka alle puolue niukasti jäi. Puolue oli jäänyt hallitusvastuussa suuremman puolueen CDU-CSU:n vangiksi.

Uuden puheenjohtajansa Christian Lindnerin johdolla puolue on kuitenkin saanut aikaan uuden alun. FDP otti yllätysvoiton 11,5 prosentin kannatuksella jo viikko sitten Schleswig-Holsteinin osavaltiovaaleissa.

Lindner oli Nordrhein-Westfalenissa puolueensa kärkiehdokas ja sai siksi paljon julkisuutta. 37-vuotias yrittäjätaustainen Lindner toimii myös syyskuun liittovaltiopäivävaaleissa puolueensa kärkiehdokkaana.

FDP:n menestystä on edesauttanut se, että aiemmin oikeistolaisena talouspuolueena tunnetuksi tullut AfD on muuntunut koko ajan enemmän kansallismieliseen ja maahanmuuttajavastaiseen suuntaan samalla, kun se kannatus on pudonnut valtakunnallisella tasolla alle 10 prosenttiin.

Nordrhein-Westfalenissa AfD pääsi parlamenttiin, mutta jäi neljänneksi suurimmaksi puolueeksi 7,4 prosentin kannatuksella.

Jos FDP:n kannatus muodostuu syyskuussa riittävän suureksi, Merkelillä voi olla suuri houkutus palata musta-keltaiseen koalitioon, jolloin hän saisi vapaammin toteuttaa oikeistolaista talouspolitiikkaa ilman kompromisseja SPD:n kanssa.

Yhdeksi vaihtoehdoksi on myös noussut niin sanottu Jamaika-koalitio, missä CDU-CSU-johtoiseen hallitukseen osallistuisivat myös vihreät FDP:n ohella. Nimitys tulee Jamaikan lipusta, jossa on mustaa, keltaista ja vihreää. Kyseisestä koalitiosta on jo kokemusta Saarlandin osavaltiosta, ja se näyttää vahvalta myös nyt Schleswig-Holsteinissa. Se olisi kuitenkin toistaiseksi liittovaltiopäivien tasolla vaikea pala sekä CDU-CSU:n konservatiiveille että vihreille, jotka eivät halua tulla leimatuiksi oikeistolaisiksi.

Liittovaltiopäivävaalit järjestetään Saksassa 24. syyskuuta.