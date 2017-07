Valta vaihtuu Hongkongissa – oppositio ei enää voi vastustaa lakiesityksiä

Käytännössä Kiinan erityishallintoalueen Hongkongin parlamenttia vastaava lainsäädäntöelin päättää Hongkongin politiikasta, laeista ja budjetista.

Opposition neljä jäsentä erotettiin lainsäädäntöelimen luottamustoimistaan lokakuun 12. päivä 2016 alkaen. Samalla päivämäärällä viime vuonna lainsäädäntöelimen jäsenet vannoivat valansa.

Erotetuista lainsäädäntöelimen jäsenistä Leung Kwok-hung on todennut valittavansa tuomiosta.

Muutos valtasuhteissa tarkoittaa sitä, ettei oppositiolla ole enää tarvittavaa enemmistöä vastustaa lakihankkeita. Tämä on herättänyt huolta oppositiossa, sillä nyt Peking-myönteinen ryhmittymä voi käytännössä viedä läpi minkä tahansa lakihankkeen tai poliittisen esityksen.

Yhtenä ensimmäisistä muutoksista odotetaan lainsäädäntöelimen kokousmenettelykäsikirjan muuttamista niin, että se kieltää päätösten tahallisen viivyttämisen. Hongkongin lainsäädäntöelimen oppositio on tunnettu siitä, että se viivyttää tarkoituksella lakiesityksistä käytäviä keskusteluja.

Tämä on johtanut monen lakiesityksen prosessin täydelliseen pysähtymiseen, mikä on viivyttänyt uudistuksia. Paikallinen elinkeinoelämä on ilmaissut huolensa vaikutuksesta erityishallintoalueen kilpailukykyyn.

Aikaisemmin erotetut kaksi lainsäädäntöelimen jäsentä vaativat äänekkäästi Hongkongin itsenäisyyttä Kiinasta. Nyt erotetun neljän muun poliittisella agendalla ei kuitenkaan ole ollut itsenäisyys, vaan vapaiden vaalien järjestäminen valittaessa Hongkongin korkeinta virkamiestä. Argumenttina erottamispäätöksen puolesta pidettiin sitä, että etteivät nyt erotetut jäsenet vannoneet valaansa siihen kuuluvalla arvokkuudella.

Nyt erotettu Leung Kwok-hung häiritsi valaansa huutamalla iskulauseita ja tekemällä siitä “teatteriperformanssin” avaamalla keltaisen sateenvarjon. Keltaista sateenvarjoa pidetään Hongkongissa vuoden 2014 kuukausia kestäneiden protestien takana olleen Occupy-liikkeen symbolina.

Hongkongin edellinen korkein virkamies Leung Chun-ying käynnisti nyt erotetun neljän edustajan erottamiseen vaadittavan oikeusprosessin viime joulukuussa. Prosessi aloitettiin melkein välittömästi sen jälkeen, kun päätös kahden aikaisemmin erotetun lainsäädäntöelimen jäsenen erottamisesta tuli voimaan. Hongkongin korkeimpana virkamiehenä toimii tällä hetkellä tehtävän 1. heinäkuuta vastaanottanut Carrie Lam.

HANNAMIINA TANNINEN, Hongkong