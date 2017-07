Aleksei Navalnyi: Donald Trump Junioria huijattiin kunnolla

Eturivin Vladimir Putin -kriitikko ja vaikutusvaltainen venäläinen oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi sanoo viimeisimmän Yhdysvaltojen Venäjä-skandaalin muistuttavan lähinnä Coenin veljesten komediaelokuvaa Burn After Reading.

Elokuvassa joukko tietämättömiä kuntosalityöntekijöitä yrittää kaupata salaisiksi tiedoiksi kuvittelemiaan entisen CIA-miehen muistelmia Venäjän lähetystölle.

– Mitään ei oikeastaan tapahtunut, mutta joukko huijareita yrittää hankkia tästä poliittista pääomaa ja tienata rahaa. He vain huijasivat (Donald) Trumpin poikaa aika kunnolla, Navalnyi summaa tapahtumia Financial Timesille.

Amerikkalaislehti käy tästä löytyvässä jutussaan läpi Yhdysvaltain presidentin pojan Donald Trump Juniorin kohuttuun tapaamiseen liittyvien hahmojen taustoja.

Nuorempi Trump tapasi venäläisjuristi Natalia Veselnitskajan viime kesänä isänsä presidentinvaalikampanjan aikana.

Trump Jr. järjesti tapaamisen saatuaan venäläistä pop-artisti Emin Agalarovia edustavalta brittiläiseltä musiikkialan agentti Rob Goldstonelta sähköpostin, jossa luvattiin, että Veselnitskajalla olisi Venäjän valtakunnansyyttäjältä peräisin olevia raskauttavia tietoja Donald Trumpin vastaehdokkaasta Hillary Clintonista ja Clintonin Venäjä-kytköksistä. Emin Agalarov on Trumpin venäläisen liikekumppanin Aras Agalarovin poika.

Tapaamiseen osallistuivat tiettävästi Trumpin pojan lisäksi presidentin vävy ja nykyinen neuvonantaja Jared Kushner ja Trumpin entinen kampanjapäällikkö Paul Manafort.

Donald Trump Jr. on kiistänyt tehneensä mitään väärää. Hänen ja presidentti Trumpin mukaan kyse oli tavanomaisesta vastaehdokkaaseen kohdistuneesta tiedonetsinnästä.

Monet kriitikot ovat kiinnittäneet huomiota etenkin siihen, että nuorempi Trump järjesti tapaamisen, vaikka sähköpostiviestissä annettiin ymmärtää, että tiedot tulevat Venäjän valtiolta ja ovat osa sen tukea Trumpin kampanjalle.

Financial Timesin mukaan väitteet siitä, että Veselnitskaja olisi toiminut Kremlin lukuun ja tavannut Trumpin edustajia osana Venäjän vaalivaikuttamisoperaatiota vaikuttavat hatarilta.

Tapaaminen oli mitä todennäköisimmin osa Venäjän valtakunnansyyttäjä Juri Tshaikan ja hänen puolestaan toimineen Veselnitskajan vetämää lobbausoperaatiota, jolla yritettiin vaikuttaa Yhdysvaltojen Magnitski-lakiin.

– Tshaika on ennemminkin lojaali virkamies kuin (Vladimir Putinin) läheinen liittolainen. Hän tekee, mitä käsketään, Venäjä-asiantuntija Mark Galeotti sanoo.

Donald Trump Jr:n mukaan tapaamisessa ei toimitettukaan Clinton-tietoja vaan puhuttiin Magnitski-laista. Hän on kuvannut kokousta "tuhlatuksi 20 minuutiksi".

Satojen miljoonien puhallus

Venäläisiin kohdistettu pakotelaki on nimetty vankilassa Venäjällä epämääräisissä olosuhteissa kuolleen lakimiehen Sergei Magnitskin mukaan. Hän toimi Hermitage Capital Management -sijoitusyhtiön asianajajana Venäjällä ja keräsi yhtiön palveluksessa ollessaan tietoja Venäjän valtionyritysten korruptiosta.

Magnitskin paljastamien tietojen mukaan venäläisviranomaiset olivat avustaneet petoksessa, jossa Hermitagen omistamia yrityksiä siirrettiin uusille omistajille, jotka hakivat sittemmin perusteettomasti liki 170 miljoonan euron veronpalautukset Venäjän valtiolta. Rahat tiettävästi kanavoitiin oitis ulos maasta.

Hermitage teki rikosilmoituksen kavalluksista, mutta tutkinnassa syytetyn penkille joutuikin tapauksen paljastanut Magnitski.

Natalia Veselnitskaja tunnetaan Magnitski-lain vastaisena lobbarina. Myös altakunnansyyttäjä Juri Tshaikalla on asiassa vahva intressi.

Magnitski-pakotelistalla on useita venäläisiä oikeusviranomaisia. Heidän joukossaan on muun muassa Tshaikan kakkosmies, apulaisvaltakunnansyyttäjä Viktor Grin.

Hermitage Capital Managementin entinen johtaja ja Magnitskin työnantaja Bill Browder on syyttänyt Juri Tshaikaa avoimesti jättimäisen rahanpesuoperaation peittelystä ja Magnitskin kuolemaan liittyvien tutkintojen lopettamisesta.

Natalia Veselnitskaja taas puolusti tapaamisen aikoihin newyorkilaistuomioistuimessa yritystä, jonka väitettiin hyötyneen 14 miljoonaa dollaria Magnitskin paljastamasta rahanpesukuviosta.

– Veselnitskaja työskenteli käsi kädessä Tshaikan toimiston kanssa Magnitski-lain vastaisessa kampanjassa, Bill Browder sanoo.

Tätä tulkintaa tukee uusi paljastus apulaisvaltakunnansyyttäjä Viktor Grinin ja republikaanikongressiedustaja Dana Rohrabacherin tapaamisesta keväällä 2016. Venäjä-myönteisistä kannoistaan tunnettu Rohrabacher sai tuolloin Griniltä aineistoa, joka sisälsi Natalia Veselnitskajan kokoamia asiakirjoja ja jossa vihjailtiin paremmista Yhdysvaltojen ja Venäjän suhteista, jos Magnitski-laki kumottaisiin Yhdysvaltojen edustajainhuoneessa.

Natalia Veselnitskaja on kiistänyt kaikki hänestä esitetyt väitteet.

– Puhutte roskaa! Grinistä! Tshaikasta! Älkää lukeko roskalehtiä, hän toteaa.

Rikolliskytköksiä

Valtakunnansyyttäjä Juri Tshaikalla on myös ainakin jonkinasteisia kytköksiä oligarkki Aras Agalaroviin, joka kuuluu poikansa Eminin ja kohutapaamisen järjestäneen managerinsa Rob Goldstonen kanssa Trumpien tuttavapiiriin.

Agalarov julkaisi kaksi vuotta sitten avoimen kirjeen, jossa hän tuki voimakkaasti Juri Tshaikaa. Aleksei Navalnyin johtama korruption vastainen säätiö teki tuolloin raportin ja dokumenttielokuvan, jossa valtakunnansyyttäjää syytettiin korruptiosta ja kytköksistä järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Agalarov vertasi Navalnyitä kirjeessään natsi-Saksan propagandaministeri Joseph Goebbelsiin.

Verkkouutiset kertoi Navalnyin tutkimuksista tässä jutussa.

Navalynin mukaan Tshaikan perheellä on bisneskytköksiä pahamaineisiin venäläisrikollisiin. Selvityksen perusteella Tshaikan pojalla Artemilla on holdingyhtiöidensä kautta satojen miljoonien eurojen omaisuus, jonka pohja on rakennettu hämärällä yrityskaappauksella 2000-luvun alussa. Tshaikan toinen poika Igor on puolestaan rikastunut hankkimalla yhtiölleen useita tuottoisia valtion sopimuksia, mahdollisesti isänsä myötävaikutuksella.