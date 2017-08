Saksassa vaalirahaskandaali - jäljet johtavat nationalistipuolueiden PR-mieheen

Nationalistinen Vaihtoehto Saksalle (Alternative für Deutschland, AfD) -puolue on yltänyt jo osavaltiotasolla merkittäviin voittoihin. Syyskuun liittopäivävaaleissa se on ensi kertaa pääsemässä Saksan liittopäiville noin 10 prosentin kannatuksen turvin.

Puolueen vaalikampanjat ovat massiivisia. Julisteet ovat näyttäviä ja niitä on paljon. Miljooniin kotitalouksiin jaetaan AfD:tä tukevaa Extrablatt-lehteä. Ongelma on, että edes AfD ei tiedä, mistä miljoonat eurot kampanjoihin tulevat. Taustalla toimii saksalainen yhdistys, jolla on yhteydet koko Euroopan johtaviin nationalistipuolueisiin.

Nyt saksalainen tutkivan journalismin toimisto Correctiv ja Saksan yleisradion ZDF:n Frontal21-makasiiniohjelma ovat saaneet selville, että kaikki AfD:n vaalirahoitukseen liittyvät jäljet johtavat 2000 asukkaan sveitsiläiseen Adelfingenin kylään, missä sijaitsee viestintätoimisto nimeltään Goal AG. Sitä johtaa saksalaissyntyinen Alexander Segert.

Segert on tullut tunnetuksi eurooppalaisten nationalistipuolueiden kampanjoiden suunnittelijana PR-toimistonsa Goal AG:n kautta. Hänen käsialaansa on muun muassa Sveitsin kansanpuolueen (SVP) vuoden 2007 parlamenttivaalien julistekampanja, jossa valkoiset lampaat potkivat Sveitsin kartalta pois mustia lampaita.

Mahdollisesti Segert on myös AfD:n liittopäivävaalien huomiota herättäneen kampanjan takana, josta Verkkouutiset on kertonut tässä.

Segertillä tiedetään olevan hyvät yhteydet niin Saksan AfD:hen, Ranskan Front Nationaliin, Alankomaiden PVV:hen, Itävallan FPÖ:hön ja Italian Lega Nordiin.

4 500 euron todiste

Segertin Goal AG:n rooli Saksan AfD:n vaalikampanjoissa on ollut tiedossa jo aiemmin. Erikoiseksi Goal AG:n roolin AfD:n kampanjoissa tekee se, että AfD ei ole maksanut mainoksia. AfD on kiistänyt kaikki yhteydet kyseiseen viestintätoimistoon ja ollut olevinaan tietämätön kampanjoiden rahoituksesta.

Correctiv ja Frontal21 löysivät nyt ensimmäistä kertaa todisteen siitä, että AfD:n johdossa on oltu tietoisia Goal AG:n roolista sekä mainosten tilaajana, maksajana että suunnittelijana. Asia selvisi pienestä 4 500 euron lehti-ilmoitustoimeksiannosta.

Journalistien selvitysten mukaan Goal AG osti 4 500 eurolla AfD:n puheenjohtajan Jörg Meuthenin mainoksia Brettner Woche -lehteen. Kyse on pienestä rahasta, mutta mainosten rahoituksen pimittäminen on silmiinpistävää.

Meuthen ei kiistä mainosten ostamista, mutta hänen sanojensa mukaan Goal AG toimi ilman hänen suostumustaan.

Frontal21:n ja Correctiv ovat nyt osoittaneet, että Meuthenin puheet eivät pidä paikkaansa. Tutkivat journalistit ovat saaneet käsiinsä Meuthenin ja Goal AG:n keskenään laatiman sopimusasiakirjan, jonka mukaan Meuthen on vastuussa "mainosmateriaalin (esitteiden/flyereiden tms.) ja/tai lehtimainosten" sisällöstä. Sopimusasiakirja oli Brettner Wochelle toimitetun lehti-ilmoitustoimeksiannon liitteenä.

Toisaiseksi ei ole selvillä, ovatko myös muut sanomalehdet saaneet vastaavia toimeksiantoja.

Laitonta puoluetukea

Saksan lain mukaan poliittisten puolueiden mainosten rahoittajien pitää olla osoitettavissa. Yli 10 000 euron vaalituista pitää ilmoittaa tukijan nimi ja osoite. Nyt rahoittaja on ilmeisesti haluttu piilottaa Sveitsiin.

Sveitsiläisyritykselle olisi ollut kannattavaa ilmoittaa vaalirahoitus. Goal AG olisi voinut vähentää vaalirahan verotuksessa. Puolue taas olisi saanut enemmän valtion tukea. Saksassa nimittäin puolue saa sitä enemmän rahaa, mitä enemmän se saa yksityistä tukea. Ainoa syy rahoittajan ilmoittamatta jättämiselle on se, että on ollut pyrkimyksenä peitellä rahan alkuperää.

Meuthenin mukaan Goal AG:n mainostoiminta "ei näytä huolellisen oikeudellisen arvioinnin jälkeen vaalirahoitukselta puolueelle tai minulle".

Correctivin haastatteleman Konstanzin yliopiston puolueoikeuden professorin Sophie Schönbergerin mukaan tapaus aiheuttaa epäilyksen laittomasta puoluetuesta. Seuraavaksi liittopäivien on tutkittava, onko puoluelakia rikottu rahoituksessa.

Maksajaa ei voi kertoa

Toukokuussa Goal AG hoiti AfD:n ehdokkaana Nordrhein-Westfalenissa olleelle Guido Reilille lukuisia vaalijulisteita maksutta. Reil allekirjoitti vastaavan sopimuksen kuin Meuthen, missä hän otti vastuun julisteiden sisällöstä.

Reil kertoi myöhemmin Correctiville, että Goal AG:n työntekijän kertoneen hänelle, että kampanja oli jo maksettu, mutta maksajaa ei voitu kertoa.

Keväällä saksalainen lobbauksen läpinäkyvyyttä valvova Lobbycontrol-yhdistys kiinnitti huomionsa siihen, että Goal AG oli tehnyt Meuthenille ystävänpalveluksena nettisivut. Meuthen kielsi tuolloin laajemman yhteistyön sveitsiläisyrityksen kanssa.

Goal AG on ollut mukana useissa AfD:n vaalikampanjoissa. AfD kieltää yhteistyön Goal AG:n kanssa ja puolue ei ilmoita lehti-ilmoituksia tai vaalijulisteita vaalirahailmoituksessaan.

Rahoittajat haluavat pysyä anonyymeinä

Lobbycontrol kiinnitti toukokuussa Nordrhein-Westfalenin vaalien yhteydessä huomionsa Stuttgartiin rekisteröidyn "Verein zur Erhaltung der Rechtsstaatlichkeit und der bürgerlichen Freiheiten" -yhdistyksen vaalirahatoimintaan. Suomeksi yhdistyksen nimi on "Yhdistys oikeusvaltioperiaatteen ja kansalaisoikeuksien säilyttämiseksi".

Yhdistys vaikuttaisi olevan Goal AG:n peitejärjestö. Itse yhdistyksen toimisto on pelkkä postilaatikko. Frankfurter Allgemeine Zeitungin mukaan yhdistyksen postit ohjataan Stuttgartista suoraan Goal AG:lle Sveitsiin.

Yhdystyksen puheenjohtaja David Bendels sanoo Correctiville, ettei yhdistyksellä ole mitään tekemistä AfD:n kanssa, vaikka se kustantaa AfD:n mainokset.

Yhdistyksen rahoittajista puheenjohtaja Bendels tyytyy toteamaa Correctiville näin:

– Rahoittajat haluavat edelleen pysyä anonyymeinä.

Lobbycontrolin mukaan yhdistys on mainostanut AfD:tä jo seitsemissä eri vaaleissa julisteilla ja Extrablatt-ilmaisjakelulehdellä. Esimerkiksi Nordrhein-Westfalenissa yhdistyksen kustantamaa maahanmuuttovastaista Extrablattia jaettiin 2,6 miljoonaan kotitalouteen. Lobbauksen valvontajärjestön mukaan yhdistyksen mainonnan arvo nousee miljoonien eurojen tasolle. Pelkästään Nordrhein-Westfalenissa yhdistys käytti Zeitin arvion mukaan jopa neljä miljoonaa euroa rahaa.

Yhdistys julkaisee myös uutta vaihtoehto-oikeistolaista Deutschland-Kurier-lehteä.

Stuttgartiin rekisteröidyn peiteyhdistyksen toimisto on järjestänyt viestinnän Goal AG:lle. Segertin mukaan yhdistys on tilannut Goal AG:lta toimistologistiikan sekä AfD:n mainosten tekemisen. Lobbycontrolin mukaan Goal AG varasi julistepaikat kyseisen yhdistyksen hyväksi Mecklenburg-Etupommerin ja Berliinin vaaleissa.

Yhteydet koko Euroopan nationalistipuolueisiin

Lobbycontrolin mukaan Goal AG tekee kampanjoita oikeistolaiselle Sveitsin kansanpuolueelle (SVP) ja Itävallan kansallismieliselle vapauspuolueelle (FPÖ). Lisäksi se neuvoo Ranskan Kansallista rintamaa (Front national), jonka presidenttiehdokas Marine Le Pen pääsi kevään presidenttivaaleissa toiselle kierrokselle häviten kuitenkin liberaalille Emmanuel Macronille selvin luvuin.

Frankfurter Allgemeine Zeitungin huhtikuussa haastatteleman yksityisen IT-asiantuntijan Florian Wagnerin mukaan Goal AG:n verkkotoiminnan perusteella piirtyy laaja kansainvälinen verkosto.

Wagnerin verkostoanalyysin perusteella Goal AG työskentelee Kansakuntien ja vapauden Euroopan hyväksi. Kansakuntien ja vapauden Euroopan ryhmään Euroopan parlamentissa kuuluvat Itävällan FPÖ, Belgian Vlaams Belang, Ranskan Front National, AfD, Italian Lega Nord, Alankomaiden Vapauspuolue ja Puolan Uuden oikeiston kongressi. Kyseisen ryhmän ja puolueen nettisivut oli rekisteröity Goal AG:n nimiin.

Wagner myös havaitsi, että Goal AG:n saksalaisen peiteyhdistyksen serverillä sijaitsi Kansakuntien ja vapauden Euroopan säätiön nettisivut, jonka kautta järjestetään suuria eurooppalaisia nationalistipuolueiden yhteistapahtumia. Esimerkiksi toukokuussa järjestöllä oli tapaaminen Pariisissa. Tähtipuhujana oli Marine Le Pen. Osallistujana oli myös Alexander Segert.

Kun Wagner oli kertonut havainnoistaan blogissaan, sivusto joutui hyökkäyksen kohteeksi. Tietomurtoyritysten takana olleet IP-numerot olivat Moskovasta, Jekaterinburgista, Donin Rostovista, Kazanista ja Pietarista. Kyse ei Wagnerin mukaan ollut yksittäisistä henkilöistä, vaan tietokoneiden verkostosta, joka yritti samanaikaisesti murtautua sivuston ylläpitoon, mutta ei onnistunut siinä.

Antaa pelolle äänen

Alexander Segert on Hampurissa vuonna 1963 syntynyt kirjallisuustieteilijä ja journalisti. 1980-luvulla hän muutti Sveitsiin, koska hänen mielestään EU:n kehitys muistutti Neuvostoliittoa.

Hän työskenteli Sveitsissä kansallis-konservatiivisessa Schweizerzeit-lehdessä toimittajana. 1990-luvulla hän siirtyi Goal AG -toimistoon, joka oli jo vuodesta 1979 hoitanut SVP:n mainontaa-

Vuonna 2010 Segert kommentoi suunnittelemiaan minareettien vastaisia mainoksia Die Weltille toteamalla:

– Minä annan kansalaisten keskuudessa olevalle pelolle äänen ja kuvan.