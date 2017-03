Nasan yllättävä väite: Kukaan (ketkään) eivät ole tehneet avaruudessa sitä yhtä asiaa

Yhdysvaltain avaruushallinnon mukaan ketkään eivät ole vielä harjoittaneet keskenään seksiä avaruudessa.

Ihmisen lisääntymisen mahdollisuuksien vaikeudet avaruudessa ovat myös asia, jota ei ole lainkaan tutkittu. Fivethirtyeight kertoo asiakokonaisuudesta Space Sex is Serious Business -jutussaan. Verkkouutiset kertoi siinä käsitellyistä tutkimuksista aiemmin tässä jutussaan.

Esimerkiksi kansainvälisellä avaruusasemalla ja sukkulalennoilla on tunnetusti ollut eri sukupuolia edustavia astronautteja, mutta Nasa on kieltänyt seksuaalisen kanssakäymisen avaruudessa. Jos sitä on ollut, siitä ei puhuta eikä edes haluta puhua.

Astronautit Mark Lee ja Jan Davis avioituivat 1992 avaruudessa, mutta he keskittyivät siellä vain sammakon munien hedelmöittämiseen kokeissa. Avioliittokaan ei kestänyt.

Tästä löytyvä syyskuun 1992 juttu kertoo, että seksi pariskunnan avaruuslennolla oli kiellettyä. Nasan virallinen vastaus kuukausien ajan asiaa tuolloin udelleille oli, että 1) se ei kuulu teille 2) siellä ei ole tilaa intiimiydelle. Seksiin avaruusaluksella liittyy paitsi lukemattomia hankaluuksia myös vaaroja.

"Jos ihmiskunnan tulevaisuus on kirjoitettu tähtiin, ja jos olemme todella vakavissamme pysyvästä ihmisasutuksesta Marsissa, tulee meidän tietää mitä tapahtuu, kun tämä perustava biologinen toiminto viedään pois planeetalta jossa se kehittyi. Ja tässä on kyse enemmästä kuin seksistä", Fivethirtyeight muotoilee. Voiko nainen edes tulla raskaaksi avaruudessa? Tullaanko siihen tarvitsemaan maan olosuhteita simuloivia olosuhteita, painovoimaa, ilmakehää? Ehkä vain keinotekoisesti? Kukaan ei tiedä.