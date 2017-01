"I did it my way..." – laulajalegenda esittää klassikkonsa Donald Trumpin virkaanastujaisissa

Radar Onlinen mukaan Paul Anka on lupautunut esiintymään tulevan presidentin Donald Trumpin virkaanastujaisissa ensi viikon perjantaina.

Paul Anka kirjoitti klassikkokappaleensa My Way vuonna 1967 yhdessä Claude François'n kanssa. Sanat lauluun kirjoitti Anka. Lehden mukaan Anka on nyt kirjoittanut lauluunsa uudet sanat Trumpia varten.

Radar Onlinen tietojen mukaan Trumpin esikunta pyysi Ankaa esittämään kappaleen virkaanastujaisissa ja Trumpin pitkäaikainen ystävä Anka suostui.

My Wayn tunnetuimman version levytti toinen laulajalegenda Frank Sinatra vuonna 1969.

75-vuotias kanadalais-libanonilainen Paul Anka tuli tunnetuksi 1950-luvun lopulla muun muassa kappaleillan Diana, You Are My Destiny ja Put Your Head On My Shoulder. Suomessa Anka villitsi yleisöä ensi kertaa vuonna 1959 esiintyessään Linnanmäellä.