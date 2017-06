Muslimijohtaja VU:lle: Aseeton vastarinta sekoitti Venäjän kaavailut Krimillä

Valmistautuessaan helmikuussa 2014 toteuttamaansa Krimin miehitykseen Venäjä oli varautunut kahteen keskenään lähes päinvastaiseen skenaarioon.

Näin sanoo Ukrainan islamilaisen yhteisön mufti Said Ismagilov. Verkkouutiset tapasi Ismagilovin Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa.

– Ensimmäisessä skenaarioista Krimin tataarit olisivat alistuneet miehitykseen. Heistä olisi tullut Kremlin kuuliaisia alamaisia vailla omaa tahtoa, yhteisönsä johtava uskonoppinut sanoo.

Toisessa skenaariossa tataarit olisivat nousseet aktiiviseen vastarintaan miehittäjää vastaan. Sen Venäjä olisi pyrkinyt nujertamaan kovin ottein ja verenvuodatusta kaihtamatta.

– Venäjän asevoimat olivat siihen täysin valmiina. Toimintatapa olisi ollut samankaltainen kuin Tšetšeniassa, missä vastarinnan murskaamista on harjoiteltu perusteellisesti.

Said Ismagilov viittaa erityisesti toiseen Tšetšenian sotaan, jossa Venäjä ei epäröinyt käyttää jopa raskaita tykistöaseita ja laajamittaisia ilmapommituksia omia kansalaisiaan vastaan. Sodan on arvioitu vaatineen kymmenientuhansien kaatuneiden taistelijoiden lisäksi yli 20 000 siviiliuhria.

– Krimin tataarit omaksuivat kuitenkin Kremlin kannalta mahdollisimman epämukavan strategian. He eivät olleet valmiita alistumaan Venäjän hallintaan, mutta aseellisen taistelun sijasta he valitsivat väkivallattoman vastarinnan Mahatma Gandhin hengessä.

Venäjän viranomaiset eivät tunnu Ismagilovin mukaan edelleenkään oikein tietävän, kuinka heidän olisi tataarien passiivisen protestin edessä toimittava. Tataarit eivät tunnusta Venäjän miehityksen oikeutusta eivätkä suostu yhteistyöhön venäläishallinnon kanssa, mutta väkivallalla siihen on vaikea vastata.

”Hyökkääjät tekevät syntiä”

Tataarit ovat Krimin alkuperäisväestöä, jonka suuri enemmistö tunnustaa islaminuskoa. Ukrainan noin miljoonasta muslimista 450 000 asui ennen vuotta 2014 Krimillä ja noin 250 000 Donbassin alueella. Krimin miehitys ja Ukrainan sota ovat siis horjuttaneet maan islamilaisen kansanosan elämää erityisen voimakkaasti.

Itä-Ukrainan sotaan muslimeja on osallistunut sekä Ukrainan asevoimien että Venäjän tukemien separatistien riveissä.

Mufti Said Ismagilovin kanta aseellisen taistelun oikeutukseen on selvä. Kyse on hänen mukaansa teologisista faktoista.

– Elämän ja arvokkuuden puolustaminen on profeetta Muhammedin mukaan muslimin velvollisuus. Ne, jotka taistelevat Ukrainan puolesta, ovat siellä puolustamassa perheitään ja kotejaan, hän sanoo.

– Sen sijaan ne, jotka tulevat hyökkääjinä, tekevät syntiä. Sota alkoi, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

Ismagilov kertoo itsekin vierailevansa rintamalla antamassa hengellistä tukea Ukrainan joukoissa palveleville islaminuskoisille sotilaille.

”Venäjällä sorron kulttuuri”

Donetskissa, venäjämielisten separatistien nyt hallitsemalla alueella, syntynyt ja Moskovassa opiskellut Ismagilov näkee Ukrainan ja Venäjän välillä olennaisia eroja suhtautumisessa maiden islamilaiseen väestöön.

– Ukrainassa on demokraattinen lainsäädäntö, joka takaa muslimeille täyden vapauden uskontonsa harjoittamiseen. Kristityt ja islamilaiset ovat eläneet täällä rinnakkain tuhat vuotta, ja yleinen ilmapiiri on hyvin suvaitsevainen, hän sanoo.

– Venäjällä sitä vastoin islamofobia on ruohonjuuritasolla jokapäiväinen ilmiö. Ei-slaavilaisilta näyttäviä ihmisiä pahoinpidellään ja jopa hakataan kuoliaiksi.

Suvaitsemattomuutta esiintyy hänen mukaansa paljon myös valtiollisella tasolla. Toisin kuin Ukrainassa, Venäjällä viranomaiset ovat määränneet moskeijoita suljettaviksi ja purettaviksi mielivaltaisin perustein ja islamilaisia yhteisöjä on kielletty. Myös runsaasti islamilaista kirjallisuutta on päätynyt kieltolistalle.

Nyt islamilaisten kaltoinkohtelu on Ismagilovin mukaan todellisuutta myös Krimillä.

– Muslimeihin kohdistuu vainoa. Ihmisiä on teljetty vankiloihin tekaistuin perustein. Väkivallattomia mielenilmaisuja voidaan väittää ekstremismiksi tai terrorismiksi.

Juuri Krimin tataarit näyttäytyvät Venäjän silmissä erityisenä uhkana, suoranaisina vihollisina.

Ihmisiä katoaa

– Venäjän vallanpitäjät eivät siedä ihmisiä, jotka vastustavat heidän tahtoaan. Siksi Ukrainassa olevilta Krimin tataarien johtajilta on estetty pääsy Krimille. Ne johtohenkilöistä, jotka vielä ovat Krimillä, halutaan sieltä ulos ja kaikkein aktiivisimmat mahdollisimman pitkäksi aikaa vankilaan, Ismagilov sanoo.

– Ihmisiä katoaa, kidutetaan ja murhataan – erityisesti nuoria miehiä. Venäjä ylläpitää painetta, mutta vastarinta jatkuu eikä miehitykseen alistuta.

Donbassissa muslimiväestön asema on Ismagilovin mukaan ainakin toistaiseksi parempi.

– Koska Venäjä kiistää osallisuutensa Itä-Ukrainan sotaan, se ei ole voi toteuttaa niin sanotuissa kansantasavalloissa samankaltaista ohjelmaa kuin Krimillä. Donbassin muslimit voivat edelleen harjoittaa uskontoaan vapaasti. Moni on kuitenkin menettänyt toimeentulonsa, kun tehtaiden tuotantolinjoja on siirretty Venäjälle, hän sanoo.

– Yritämme tietenkin auttaa näitä ihmisiä ja heidän perheitään parhaamme mukaan. Muftina ponnistelen kaikin voimin, jotta maamme jokainen muslimi voisi rakastaa ja kunnioittaa isänmaataan Ukrainaa.

HEIKKI HAKALA, KIOVA