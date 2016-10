Kalenterit esiin, nämä ovat Elon Muskin päivämäärät lähdöille Marsiin

Wait But Why -sivusto on vetänyt yhteen SpaceX-yrittäjämiljardööri Elon Muskin viimeviikkoisen suuren ilmoituksen Mars-projektinsa suurista linjoista.

SpaceX aikoo asuttaa Marsiin miljoona ihmistä.

Vähemmälle huomiolle on jäänyt Muskin erittäin kunnianhimoinen aikataulu Marsiin menolle:

Heinäkuussa 2018 Dragon-alus (SpaceX:n Falcon 9-raketista muokattu avaruusalus) lähetetään Marsiin tavaralastissa. Wait But Why povaa ennennäkemättömän innostuksen maailmassa alkavan viimeistään tuolloin.

Lokakuussa 2020 Useita Dragoneita varusteiden kanssa kohti Marsia.

Joulukuussa 2022 BFS-avaruusaluksen ("Kultasydän") neitsytmatka Marsiin. Vain varusteita.

Tammikuussa 2025 Ensimmäinen Marsiin lähtevä BFS-aluksen lento, jossa on mukana ihmisiä.