Museon aikeet myydä taidetta toimintansa rahoittamiseksi herättävät närää Yhdysvalloissa

Yhdysvaltain Massachusettsin osavaltiossa sijaitsevan Berkshiren museon aikeet myydä taidekokoelmiaan ovat herättäneet voimakasta vastustusta, kertoo The New York Times.

Berkshiren tavoitteena on myydä neljäkymmentä taideteosta huutokaupassa kerätäkseen noin 60 miljoonaa dollaria (n. 54 miljoonaa euroa) museon laittamiseksi uuteen uskoon.

Tarkoituksena on muun muassa kasvattaa lahjoitusrahastoa ja tehdä museorakennukselle kymmenien miljoonien hintainen parannusremontti. Museon mukaan myytävät taideteokset eivät ole olennaisia sen uudessa "21. vuosisadan innovatiivisessa instituutiossa".

Myyntiaikeet ovat kuitenkin herättäneet voimakasta vastustusta niin taidepiireissä, kuin alueen asukkaissakin. Yhdysvaltain museonjohtajien liitto on ollut Berkshireen yhteydessä. Museokokoelmien säilyttämistä on perinteisesti haluttu vaalia riippumatta taloudellisista haasteista.

Museon edustajan mukaan sen oli pakko etsiä jokin ratkaisu yli kaksikymmentä vuotta kestäneeseen budjettivajeeseensa samaan aikaan kun se säilyttäisi ohjelmansa ja säilyttäisi relevanssinsa.

"Me emme voi pitää huolta kokoelmastamme, jos emme ole olemassa. Tosiasia on, että meidän olemassaolomme on uhattuna ja museon hallitus päätti valita tämän instituution edun kansallisten ammattiorganisaatioiden edun sijaan", museosta sanotaan.