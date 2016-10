Irak valmistelee Mosulin valtaamista Isisiltä - pudotti varoituslentolehtisiä kaupungin asukkaille

Irakin armeija, kurdijoukot ja muut ryhmät valmistautuvat palauttamaan Irakin Mosulin takaisin Isisiltä. Eilen lauantaina Irakin ilmavoimat pudotti Mosulin yllä tuhansia lentolehtisiä, joissa se varoitti kaupungin asukkaita piilevästä hyökkäyksestä.

Tilanteesta Mosulissa uutisoi laajasti CNN.

Lentolehtinen oli nelisivuinen ja taitettu sanomalehden tyyliseksi. Otsikon mukaan "nyt on voiton aika", ja myöhemmin todetaan, että "on aika juhlia Daeshista (Isisistä) vapaata Irakia."

Lehtisen mukaan armeija on "valmistautumassa toimenpiteisiin, joilla vapautamme Mosulin ja vakautamme alueen tasapainon ja turvallisuuden."

Lentolehtisen tarkoitus on kertoa Irakin toiseksi suurimman kaupungin asukkaille, ettei heidän tarvitse olla huolissaan. Asukkaita pyydetään pysymään poissa tietyistä osista kaupunkia, välttelemään Isisin paikkoja, pysymään kotonaan ja tilkitsemään ovensa ja ikkunansa. Lisäksi lentolehtisessä on puhelinnumero, johon kaupunkilaiset voivat soittaa vihjeitä Isisin toimista.

Lentolehtisiä on pidetty hyvänä tapana informoida Mosulin asukkaita ajankohtaisesta tilanteesta, sillä heidän pääsyään ulkomaailmaan on rajoitettu kesäkuun 2014 jälkeen, jolloin Isis sai Mosulin haltuunsa. Isis on tiukasti rajoittanut kaupunkiin pääsyä ja sieltä lähtemistä ja muun muassa kieltänyt satelliittilautaset.