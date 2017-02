ISIS:n kukistaminen Mosulissa etenee, Irakin armeija hyökkäsi lentokentälle

Irakin armeija on aloittanut Mosulissa lentokentän takaisinvaltauksen, kertoo BBC. Hyökkäys lentokentälle on osa Mosulin takaisinvaltausta ääri-islamistiselta terrorijärjestö Isisiltä. Irakin armeija pyrkii nyt ajamaan Isisin ulos Mosulin länsiosista.

Tarkoituksena on vallata lisäksi lentokentän vieressä sijaitseva al-Ghazlanin sotilastukikohta. Alueiden takaisinvaltaus auttaisi Irakin armeijaa toteuttamaan operaatioita muualla Länsi-Mosulissa.

Irakin armeija on aiemmin onnistunut valtaamaan Mosulin itäosat takaisin terroristeilta.

"Vahvistamme, että Mosulin lentokentän sotilasoperaatio on käynnissä ja että on vain ajan kysymys, koska alue on hallinnassamme", terrorismin vastaisen palvelun (CTS) Sabah-al-Numan sanoo.

Mosulin taisteluihin osallistuu tuhansia Irakin armeijan sotilaita. Länsi-Mosulin alue on maantieteellisesti Itä-Mosulia pienempi, mutta alueella on tiheämpää asutusta. YK on arvioinut, että Mosulissa loukussa olevia siviilejä on jopa 650 000.

Yli 160 000 siviiliä on jo paennut kodeistaan.