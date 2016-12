Mihail Gorbatshov avautuu Vladimir Putinin Venäjästä: On heitä, joille vapaus on silkkaa kiusaa

– Se, mitä Neuvostoliitolle tapahtui, oli minun draamani. Se oli draamaa kaikille, jotka elivät Neuvostoliitossa, Mihali Gorbatshov toteaa harvinaisessa BBC:n haastattelussaan.

Neuvostoliiton viimeinen johtaja on sitä mieltä, että suurvallan loppu oli seurausta ”selän takana tapahtuneesta petoksesta”.

– He polttivat koko talon vain sytyttääkseen savukkeen, saadakseen valtaa. He eivät voineet hankkia sitä demokraattisin keinoin, joten he ryhtyivät rikokseen. Se oli kumous.

Mihail Gorbatshov luopui virallisesti vallasta joulukuun 25. päivänä vuonna 1991. Silloin neuvostolippu laskettiin viimeistä kertaa Kremlissä.

Neuvostoliiton loppu oli pantu alulle pari viikkoa aikaisemmin, kun Valko-Venäjän neuvostotasavallan nokkamies Stanislav Shushkevitsin kollegoilleen järjestämä metsästysreissu päättyikin osallistujien pieneksi yllätykseksi sopimukseen emävaltion purkamisesta ja IVY:n perustamiseen.

– Olimme matkalla kohti sisällissotaa ja halusin välttää sen, Mihail Gorbatshov sanoo.

– Hajaannus yhteiskunnassa ja vaikeudet meidän kaltaisessamme maassa, joka oli täynnä aseita, myös ydinaseita, olisi voinut riistää niin monia henkiä ja aiheuttaa mittaamatonta tuhoa. En voinut antaa sen tapahtua tarraamalla kiinni vallankahvaan. Väistyminen oli minun voittoni.

Entinen neuvostojohtaja ei kritisoi suoraan Venäjää vuodesta 2000 joko pääministerinä tai presidenttinä hallinnutta Vladimir Putinia. Kysymys vapaudesta saa Gorbatshovin kuitenkin mietteliääksi. Hän lupasi sitä kansalle viimeisessä puheessaan.

– Tätä prosessia ei ole viety loppuun. Tästä on puhuttava suoraan. On heitä, joille vapaus on silkkaa kiusaa. He eivät pidä siitä, Gorbatshov muotoilee.

Haastattelija kysyy, viittaako Gosbatshov Putiniin.

– Sitä teidän on mietittävä itse. Tämän kysymyksen jätän teidän vastattavaksenne.

Vaikkei Mihail Gorbatshov kritisoikaan suoraan maan johtajaa, on hän valmis puhumaan suoraan siitä, mitä hän ajattelee nyky-Venäjästä.

– Byrokraatit varastivat kansakunnan rikkaudet ja alkoivat luoda yhtiöitä.

Hän mainitsee öljyjätti Rosneftin johtajan ja Vladimir Putinin lähipiiriläisen Igor Setshinin ja syyttää häntä yrityksistä vaikuttaa valtiolliseen päätöksentekoon.

Länsilehdistökään ei säästy kritiikiltä.

– Olen varma siitä, että länsimainen lehdistö – sinä mukaan lukien – on saanut erityiset ohjeet siitä, että Putin on saatettava huonoon valoon ja että hänestä on hankkiuduttava eroon. Ei fyysisesti, mutta pitää varmistaa, että hän astuu alas. Sen seurauksena hänen kannatuksensa täällä on saavuttanut jo 86 prosenttia. Kohta se on 120 prosenttia, Gorbatshov toteaa.

Neuvostoliiton viimeistä johtajaa on usein kiitelty lännessä yhtenä kylmän sodan lopun arkkitehdeistä. Venäjällä miestä taas kritisoidaan imperiumin hukkaamisesta.

– Minua harmittaa, etteivät venäläiset ymmärrä, mihin minä pyrin ja mitä minä oikeasti tein.

Gorbatshovin mukaan perestroikan uudistukset avasivat sekä Neuvostoliitolle että maailmalle tien yhteistyöhön ja rauhaan.

– Olen pahoillani vain siitä, etten saanut saattaa sitä loppuun.