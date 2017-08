MiG-hävittäjä syttyi tuleen nousukiihdytyksessä, lentäjä pelastautui - hurja video

The Aviationist kertoo alla näkyvän rankan videon taustoista. Kyse on helmikuun lopussa Valko-Venäjän Bobruiskissa tapahtuneesta lentoyrityksestä, josta otettu video on tullut julki.

MiG-29 Fulcrum epäonnistuu nousussa. Videota katsomalla näkee, että koneen takaosa romahtaa radan pintaan laskutelineen pettäessä. Samalla kone syttyy palamaan ja pilotti sinkoaa itsensä ulos.