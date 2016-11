Angela Merkelin odotetaan ilmoittavan jatkoaikeistaan Saksan johdossa

Saksan liittokansleri Angela Merkelin odotetaan ilmoittavan, aikooko hän hakea neljännelle liittokanslerikaudelle. Merkel tapaa sunnuntaina puolueensa kristillisdemokraattien (CDU) edustajia.

Liittokansleri on Deutsche Wellen mukaan ilmoittanut pitävänsä sunnuntai-iltana lehdistötilaisuuden, jossa hänen odotetaan kertovan jatkoaikeistaan. CDU:n muita poliitikkoja on aiemmin sanonut, että Merkel aikoo hakea jatkokautta.

Merkel on toiminut Saksan liittokanslerina vuodesta 2005. Merkel on onnistunut viemään Saksan läpi talouskriisin, mutta pakolaiskriisin hoidosta Merkel on saanut voimakasta kritiikkiä. Kristillisdemokraattien odotetaankin olevan vaikeuksissa vuoden 2017 vaaleissa, joissa maahanmuuttokriittiselle AfD:lle odotetaan vaalivoittoa.