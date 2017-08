Angela Merkel pysyttelee näkymättömissä – nudismista on tullut Saksan vaalien puheenaihe

Nudismi on edelleen suosittua Saksassa.

Liittokansleri Angela Merkel on toistaiseksi saksalaisten suosikki myös seuraavaksi liittokansleriksi. Lomansa perjantaina lopettanut Merkel on pysytellyt huomiota herättävän näkymättömissä vaalien alla. Lehtien on pitänyt etsiä vaaliuutisensa muualta.

Spiegel Online kertoo, että Merkelin pysytellessä näkymättömissä vaalien puheenaiheeksi on noussut nudismi.

Bild-lehti nosti nudismiaiheen etusivun uutiseksi torstaina. Jutussa yksi Saksan tunnetuimmista poliittisista hahmoista, vasemmistolainen Gregor Gysi vaatii "vapaaruumiskulttuurin" laajentamista.

– Tarvitsemme taas enemmän FKK-tarjontaa, Gysi sanoo lehden haastattelussa.

FKK-lyhenne tulee sanasta Freikörperkultur eli suomeksi vapaaruumiskulttuuri. Se tarkoittaa käytännössä nudismia, mutta on kokonainen oma ideologiansa, joka oli suosittu entisessä Itä-Saksassa eli DDR:ssä. Kun itäsaksalaiset lähtivät perheensä kanssa lomalle rannalle, monet riisuivat itsensä alastomiksi. Alastomuus oli vastaisku konservatiivista tapakulttuuria vastaan ja sen koettiin edistävän tasa-arvoa.

Saksojen yhdistymisten jälkeen vapaaruumiskulttuuri on menettänyt suosiotaan – Gysin mukaan jopa idässä. Alastomille varattuja rantoja on rajoitettu. Syyllisiä ovat hänen mukaansa "länsimiehet" eli entisen Länsi-Saksan miespuoliset asukkaat. He katsoivat Gysin mielestä vapaaruumiskulttuuria "pornografisella katseella", kun vapaaruumiskulttuurin ideana oli tehdä alastomuudesta tavanomaista.

– Idässä miehet olivat tottuneita siihen. Alastomuus ei aiheuttanut enää mitään erityistä tuijotusta. Mutta jos sitä ei ikinä näe, se on tietysti epätavanomaisempaa ja silloin siitä hätkähtää, Gysi sanoo Bildille.

Hänen mukaansa naiset eivät halunneet esitellä itseään.

– He halusivat olla vapaita, Gysi toteaa.

Vasemmistopoliitikon mielestä vapaaruumiskulttuuri kuuluu saksalaiseen kulttuuriin ja on "palanen voitettua vapautta muihin kulttuureihin nähden". Ensimmäinen FKK-yhdistys perustettiin vuonna 1898 Essenissä. Nudismista tuli vähitellen suosittu harrastus muuallakin Euroopassa. Natsit kielsivät vapaaruumiskulttuurin tullessaan valtaan. DDR:ssä se herätettiin uudelleen henkiin 1950-luvulla, mutta lännessä yleistä alastomuutta kartettiin.

Gysin mielestä "länsi voisi ottaa oppia idästä" tässä kysymyksessä. Ennen Bildin haastattelua Gysi ehti kertoa näkemyksistään jo Saksan Playboylle.

Stasin mies

Gysi on saksalaisille palanen DDR-historiaa. Hän on hyvin ristiriitainen hahmo DDR:n kommunistitaustansa takia.

Gysi toimi liittopäivien immuniteeettivaliokunnan raportin mukaan DDR:n aikana pahamaineisen turvallisuuspalvelun, Stasin hyväksi. Saksan tiedustelupalvelu Verfassungsschutz tarkkaili Gysiä vuoteen 2014 saakka.

Gysiä oli jo aiemmin epäilty DDR:n johtavan puolueen, SED:n omaisuuden piilottamisesta yhteistyössä Neuvostoliiton kommunistisen puolueen kanssa.

Nykyisin Euroopan vasemmiston puheenjohtajana toimiva Gysi valittiin DDR:n kaaduttua vuonna 1989 Itä-Saksan johtavan kommunistisen Saksan yhtenäisyyspuolueen (SED) puheenjohtajaksi. Yhdistyneen Saksan parlamentissa Gysistä tuli SED:n jatkajan, PDS:n parlamenttiryhmän puheenjohtaja. Gysi oli keskeisellä tavalla mukana nykyisen vasemmistopuolueen, Die Linken perustamisessa vuonna 2007. Vuodesta 2013 vuoteen 2015 Gysi toimi parlamentin oppositiojohtajana.

Saksan liittopäivävaalit järjestetään 25. syyskuuta. Näillä näkymin Merkel jatkaisi liittokanslerina. Keskiiviikkona julkaistun mielipidemittauksen mukaan Merkelin johtaman CDU-CSU-liittouman kannatus on 39 prosentilla selvästi suurin. Toiseksi suurin puolue on sosialidemokraattinen SPD 24 prosentin kannatuksella. Gysin edustama vasemmistopuolue Die Linke on kolmantena yhdeksän prosentin kannatuksella.