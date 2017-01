Meksikossa on pidetty jo yli 700 rajuissa bensiinimellakoissa

Meksikon hallitus korotti vuoden alussa polttoaineiden hintoja 20 prosenttia osana monivuotista hanketta, jonka tarkoitus on vähitellen vapauttaa hinnat kokonaan.

Korotukset saivat monet meksikolaiset raivostumaan, ja mellakointia on jatkunut koko viikon ajan. ABC:n mukaan tähän mennessä jo neljä ihmistä on saanut surmansa ja vähintään 300 kauppaa on ryöstetty. Yli 700 ihmistä on pidätetty.

Presidentti Enrique Pena Nieto kertoi televisiossa torstaina, että ihmisten kiukusta huolimatta hän aikoo jatkaa hintasäännöstelyn purkamista ja polttoainetukien leikkauksia.

Hän myönsi, että hintojen nostaminen lähemmäs kansainvälisiä markkinahintoja on vaikea muutos, mutta hänen mukaansa päätös oli tehtävä nyt, jotta voitaisiin välttää pahemmat seuraukset tulevaisuudessa.

Nieton mukaan bensiinin hinnan pitäminen keinotekoisen alhaisena tarkoittaa rahojen ottamista kaikkein köyhimmiltä ja antamista niille, joilla on eniten.

Ihmiset ovat viikon ajan piirittäneet bensiiniasemia ja ryöstelleet myymälöitä. Eilen torstaina ryöstely alkoi viimein hiukan rauhoittua, mutta mielenosoittajat sulkivat valtateitä yli 20 paikassa.