Muistatko kohu-uutiset mehiläiskuolemista? Näin siinä sitten kävi

Mehiläisten joukkotuho Yhdysvalloissa kuohutti maailmaa ensimmäisen kerran vuonna 2006. Uutisointi tuolloin ja sen jälkeen on kertonut, miten luonnonvaraiset mehiläiset olisivat jo lähes kadonneet ja outo ilmiö uhkaa ruokakasviemme pölyttäjien kuollessa.

Time kutsui ilmiötä nimellä Bee-pocalypse ja Quartz nimellä Beemageddon. NPR:n mukaan vilja oli 2013 kriisipisteessä. Timen kansi ennusti maailmaa ilman mehiläisiä.

Syiksi esitettiin muun muassa geenimuuntelua, torjunta-aineita, ilmastonmuutosta ja sähkölinjoja. USA:n presidentti perusti hätätyöryhmän. Mehiläisten pelastuskampanjat saivat paljon huomiota ja varoja.

Reason Magazine käy läpi mehiläisten nykytilannetta artikkelissaan How Capitalism Saved the Bees. Julkaisun mukaan mehiläisten poistuminen yhdyskunnistaan on todellinen ongelma ja mehiläiskuolemia on keskivertoa enemmän, mutta mehiläisala on saanut kriisin aisoihin.

Hunajaa tuottavien mehiläisten määrä on kasvamassa. Viime vuonna USA:ssa oli 2,78 miljoonaa hunajamehiläisten yhdyskuntaa, joka on 16 prosenttia enemmän kuin hurjien mehiläisuutisten vuonna 2006. Myös hunajan tuotanto on kasvanut, eikä hinta ole merkittävästi noussut.

Reason valittelee, ettei ympäristöuutisoinnissa ole kiinnitetty huomiota markkinoiden kykyyn ratkaista tätäkään ongelmaa joustavasti. Julkaisun mukaan elpymisen taustalla on tuottajien kyky vastata haasteisiin ja tuottaa pölyttäjiä nopeasti.