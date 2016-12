John McCain: Vladimir Putin on roisto, öykkäri ja KGB-agentti

– Jokainen tuntemani uskottava edustajainhuoneen ja Yhdysvaltojen senaatin jäsen pitää Vladimir Putinia uhkana – hänet nähdään sellaisena kuin hän on: roistona, öykkärinä ja KGB-agenttina, yhdysvaltalaissenaattori John McCain (r.) toteaa Viron yleisradion haastattelussa Tallinnassa.

McCain sanoo olevansa ylpeä siitä, että Venäjä on pannut hänet omalle pakotelistalleen.

Senaattori kertoo, että hänellä on joitakin huolenaiheita liittyen tulevan presidentin Donald Trumpin (r.) ulkoministerivalintaan, Rex Tillersoniin. Tillerson on ExxonMobil -öljy-yhtiön toimitusjohtaja. Hän tuntee Vladimir Putinin henkilökohtaisesti ja on tehnyt paljon bisnestä Venäjällä. Tillersonilla on ennen varsinaista nimitystään edessä vielä kuuleminen Yhdysvaltain senaatissa.

– Olen valmis antamaan hänelle tilaisuuden selvittää asioita, McCain toteaa.

Tillersonin kohdalla on hänen mukaansa kuitenkin ”kysymyksiä, jotka vaativat vastauksia”. McCain sanoo, että Tillersonilta tullaan kysymään muun muassa hänen suhteestaan Vladimir Putiniin ja joihinkin hänen lähipiiriläisistään.

– Mikä tärkeintä (kysymme) siitä, mikä hänen linjansa on Vladimir Putinin ja hänen jatkuvan aggressionsa ja kyberhyökkäysten suhteen sekä siihen, että Venäjä jatkaa sotilaallista varusteluaan ja ruokkii epävakautta tässä maailmankolkassa.

John McCain ei varauksistaan huolimatta usko, että Tillersonin valinta ulkoministeriksi olisi uhka Baltian maille.

– Tuleva presidentti on sanonut, että armeijaamme täytyy vahvistaa. Hän on sanonut, että meidän on käytettävä enemmän rahaa puolustukseen. Hän sanoi hiljattain tukevansa Natoa, McCain listaa.

Senaattorin mukaan Donald Trumpin ympärillä on ihmisiä, jotka ymmärtävät Naton tärkeyden. Hän pitää eläkkeellä olevan kenraali James Mattisin valintaa tulevaksi puolustusministeriksi eräänä osoituksena tästä.

John McCain toteaa myös, ettei Venäjä-pakotteista tulla luopumaan. Hänen mukaansa etenkin Venäjään kytketyt kyberhyökkäykset, joilla mahdollisesti pyrittiin vaikuttamaan Yhdysvaltojen vaaleihin, ovat saaneet jotkut pohtimaan pikemminkin pakotteiden lisäämistä.

Tästä saatiin merkkejä keskiviikkona aamulla, kun Washington Post kertoi presidentti Barack Obaman hallinnon virkamieslähteisiin perustuen, että Yhdysvallat on julkistamassa lähiaikoina uusia Venäjän-vastaisia toimia. Keinovalikoimaan kuuluu talouspakotteita, diplomaattista paheksuntaa, kyber-operaatioita ja peitetoimintaa.

Pakotteet saatetaan julkistaa jo kuluvalla viikolla. Hallinto viimeistelee parhaillaan yksityiskohtia.