Theresa May pyysi ministereitään puhumaan USA-kollegojensa kanssa maahantulokiellosta

Iso-Britannian pääministeri Theresa May on pyytänyt hallituksensa ulkoministeriä ja sisäministeriä ottamaan yhteyttä yhdysvaltalaiskollegoihinsa ja puhumaan USA:n presidentti Donald Trumpin asettamasta maahantulokiellosta, kertoo BBC.

Boris Johnson ja Amber Rudd tulevat ilmaisemaan Iso-Britannian kannan Trumpin määräyksestä, joka kieltää seitsemän muslimimaan kansalaisten pääsyn Yhdysvaltoihin 90 päivän ajan.

Johnson kirjoitti aiemmin Twitterissä, että on "väärin leimata ihmisiä kansalaisuuden perusteella".

May on vastaanottanut runsaasti vetoomuksia muun muassa siitä, että Trumpia ei tulisi vastaanottaa vierailulle Iso-Britanniaan. May on aiemmin sanonut, että USA päättää itse maahanmuuttopolitiikastaan, mutta tuomitsi Trumpin määräyksen julkistuksen jälkeen sanomalla, ettei ole Trumpin kanssa samaa mieltä ja että USA:n lähestymistapa kysymykseen on väärä.

May on neuvotellut Johnsonin ja Ruddin kanssa ja ohjeistanut heitä keskustelemaan Trumpin hallinnon edustajien kanssa brittien kansalaisten oikeuden turvaamisesta. BBC:n tietojen mukaan kumpikin ministeri on jo ollut yhteydessä USA:n yhteyshenkilöihin siitä, että Britannian kansalaiset voisivat saada maahantulokiellossa erivapauden. Johnson on lähdetietojen mukaan puhunut Trumpin pääneuvonantaja Steve Bannonin ja neuvonantaja Jared Kushnerin kanssa.

Trumpin asettama määräys koskee Libyan, Syyrian, Irakin, Iranin, Somalian, Sudanin ja Jemenin kansalaisia mutta myös henkilöitä, joilla on kaksoiskansalaisuus, esimerkiksi Iso-Britannian ja jonkin edellä mainitun valtion kansalaisuus. Suomalaisista näiden valtioiden kansalaisuuksia on yli 10 000:lla.

Liittovaltion tuomari on asettanut Trumpin määräyksen toimeenpanokieltoon, mutta viranomaisten suhtautuminen maahantulijoihin on ollut vaihtelevaa.