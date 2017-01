Britannian pääministeri Theresa May: Emme voi pitää kiinni EU-jäsenyyden osista Brexitin jälkeen

Theresa May on luvannut kertoa Brexit-yksityiskohtia tulevina viikkoina.

Britannian pääministeri Theresa May sanoo Sky Newsin haastattelussa, että Britannian hallituksen ajatukset Brexitistä eivät ole ollenkaan sotkussa. Kommentti on vastaus Iso-Britannian entiselle EU-suurlähettiläälle, Sir Ivan Rogersille, joka on aiemmin kritisoinut ministereiden valmistautumista Brexit-neuvotteluihin.

Mayn mukaan hallituksen tarkoituksena on saada aikaan "paras mahdollinen sopimus".

– Haluamme parhaan mahdollisen sopimuksen, jotta Iso-Britannian yritykset voivat käydä kauppaa Euroopan unionin sisällä ja jotta muut eurooppalaiset yritykset voivat käydä kauppaa Iso-Britanniassa ja Iso-Britannian kanssa, hän sanoo.

May aikoo kertoa lisää Brexit-yksityiskohtia tulevina viikkoina. Brexit-neuvotteluiden ei odoteta alkavan ennen huhtikuuta.

May sanoo, että Iso-Britannian ei ole mahdollista pitää kiinni EU-jäsenyyden osasista sen jälkeen, kun se on lähtenyt unionista.

– Kuka tahansa, joka katsoo vapaan liikkuvuuden ja kaupankäynnin kysymystä nollasummapelinä, lähestyy sitä väärällä tavalla, May sanoo.

– Me olemme lähdössä, me tulemme ulos. Me emme tule enää olemaan EU:n jäseniä. Kysymys on siis siitä, minkälainen EU:n ja Iso-Britannian suhteen tulisi olla sen jälkeen, kun olemme lähteneet.