Matrix-pakkomielle piinaa miljardöörejä: elämmekö me valtavassa simulaatiossa?

Matrix-elokuvatrilogiassa joku jossain on luonut meidät alatodellisuudekseen.

Ainakin kaksi piilaakson teknomiljardööriä on ryhtynyt rahoittamaan tiedemiehiä, jotta nämä tutkisivat, elämmekö kehittyneempien tietokoneiden luomassa keinotodellisuudessa.

Filosofeja on pitkään huolettanut ajatus siitä, miten voimme olla varmoja, ettei maailmamme ole vain hyvin uskottava mutta keinotekoinen todellisuus. Tietokoneiden ja keinoälyn yleistyminen on kasvattanut huolta. Äsken Bank of American analyytikot kirjoittivat uskovansa siihen 50 prosentin todennäköisyydellä.

New Yorkerin mukaan Piilaaksossa asia on monelle pakkomielle ja mahdollisuutta murtautua "pakkopaidasta" halutaan tutkia.

SpaceX- ja Tesla-miljardööri Elon Musk sanoo oheisella videolla yleisötilaisuudessa uskovansa, että mahdollisuus ettemme olisi tietokonesimulaatiossa, on yksi miljardeista. Hän sanoi tulleensa tuohon tulokseen, kun osoitettiin tietokoneteknologian menevän niin pitkälle, ettei sitä voi tulevaisuudessa erottaa todellisuudesta.