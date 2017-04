Nasan mukaan tämä on Marsissa käyttöön tuleva lentokone

Prandtl-M on tuleva Mars-lentokone.

Avaruushallinto Nasa kertoo Prandtl-M:n olevan lentokone, jota ehkä jonain päivänä käytetään Marsissa. Sen variaatioita tullaan käyttämään maapallolla säätietojen keräämiseen.

Opiskelijoiden kehittämä pienikokoinen prototyyppi on suunniteltu Marsin olosuhteita varten. Siihen mahtuu mukaan yksi satelliitti.

Prandtl-M:n (Preliminary Research Aerodynamic Design to Land on Mars) nykyversio on kuin suuri lennokki tai liitovarjo. Siitä pyritään kehittämään myös versioita, joilla ihmiset ehkä voisivat liikkua Marsissa.