Markkinatalous elättää yhä useamman pohjoiskorealaisen ja tuo ongelmia diktatuurille

Tuore selvitys kertoo yhä useamman pohjoiskorealaisperheen saavan elantonsa pienyrittäjyyden ja markkinatalouden kautta. Maa on virallisesti kommunistinen suunnitelmatalous. Asiasta kertoo Washington Post.

Luotettava tiedonkeruu suljetusta kommunistidiktatuurista on erittäin vaikeaa. Yhdysvaltalainen Center for Strategic and International Studies -ajatushautomo haastatteli selvitykseensä vain 36 pohjoiskorealaista. Heistä kuitenkin jopa 26 kertoi ansaitsevansa lähes kaikki tulonsa markkinoilta. Lopuista kymmenestä haastateltavasta yhdeksän arvioi saavansa yli kolme neljäsosaa tuloistaan markkinoilta.

Selvityksessä kysyttiin myös suurimpia syitä tyytymättömyyteen Kim Jong-unin hallintoa kohtaan. Yhdeksi suurimmista kipukohdista nousi yllättäen markkinoiden toiminnan häiritseminen.

Washington Postin mukaan uuden selvityksen tulokset ovat samankaltaisia kuin vuonna 2015 tehdyssä eteläkorealaisessa tutkimuksessa. Tutkimuksessa arvioitiin, että noin 70 prosenttia pohjoiskorealaisista saa osan tai koko elantonsa markkinataloudesta.

Markkinatalouden rooli on kasvanut Kim Jong-unin valtakaudella, minkä on arvioitu heikentävän pohjoiskorealaisten luottamusta valtioon. Maata seuraavien analyytikkojen mukaan markkinoiden herääminen on lisännyt ihmisten välistä vuorovaikutusta ja vähentänyt hallinnon mahdollisuuksia käyttää ruuan säännöstelyä vallankäytön välineenä.