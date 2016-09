New Yorkin räjähdyksen syyllistä etsitään – "Tahallinen teko, jonka tarkoitus oli tappaa"

Poliisi yrittää edelleen selvittää syyllistä New Yorkin Manhattanilla lauantai-iltana sattuneeseen räjähdykseen, kertoo CNN. Chelsean alueella sattuneessa räjähdyksessä loukkaantui 29 ihmistä.

‒ Räjähdys oli ilmiselvää terrorismia. Viranomaiset tulevat saamaan kiinni sen, kuka ikinä onkin tässä vastuussa, sanoo kuvernööri Andrew Cuomo.

Hänen mukaansa ei ole kuitenkaan merkkejä siitä, että räjähdyksellä olisi yhteys kansainväliseen terrorismiin. Hän sanoo tutkinnan olevan kuitenkin vielä hyvin alussa.

New York Cityn pormestari Bill de Blasion mukaan lauantainen räjähdys oli selvästi tarkoituksellinen ja harkittu teko. Myöskään hänen mukaansa viitteitä terrorismiryhmiin ei ole löytynyt.

CNN:n lainvalvonta-analyytikko Tom Fuentesin mukaan viranomaisten antamien tietojen perusteella voidaan päätellä, että kyse on selvästi harkitusta teosta, jonka tarkoituksena on ollut tappaa ihmisiä. CNN:n kansallisen turvallisuuden asiantuntija Juliette Kayyemin mukaan on kuitenkin liian aikaista luokitella tapausta, ennen kuin motiivit sen taustalla tunnetaan. Terrorismilla on hänen mukaansa aina takanaan poliittinen tai uskonollinen motiivi.

Viranomaiset uskovat, että räjähdyksen aiheutti esine, joka oli laitettu roska-astiaan tai sen lähettyville. Samalta alueelta löydettiin myös toinen räjähteeltä vaikuttava esine, joka oli rakennettu painekattilasta. Poliisi ei ole vahvistanut, että löydetyllä esineellä olisi yhteys räjähdykseen.

New Yorkin räjähdyksellä ei tiettävästi ole yhteyttä New Jerseyssä aiemmin lauantaina sattuneeseen räjähdykseen.