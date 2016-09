Räjähdys, räjähtämätön pommi, 25 loukkaantunutta – poliisi tutkii New Yorkin tapahtumia

New Yorkin Manhattanilla sattui lauantai-iltana paikallista aikaa räjähdys, joka poliisin mukaan oli lähtöisin roska-astiasta. Alueen tutkinta on vielä kesken. Chelsean alueella sattuneessa räjähdyksessä loukkaantui CNN:n tietojen mukaan 25 ihmistä. Ainakin 24 on viety sairaalaan. Kukaan heistä ei ole hengenvaarassa.

Räjähdys aiheutti ikkunoiden rikkoontumista ja sai ihmiset pakenemaan alueelta hädissään.

New York Cityn pormestari Bill de Blasion teko vaikuttaa tahalliselta, mutta tällä hetkellä ei ole näyttöä siitä, että kyseessä olisi terroriteko. Poliisi selvittää parhaillaan videonauhojen perusteella, onko joku jättänyt pommin tarkoituksella roska-astiaan.

de Blasion mukaan näyttöä ei ole myöskään siitä, että räjähdyksellä olisi yhteys aiemmin lauantaina New Jerseyssä sattuneeseen räjähdykseen.

Samalta alueelta on löytynyt myös räjähtämätön pommi, joka on poliisin mukaan rakennettu painekattilasta, samaan tapaan kuin Bostonin maratonilla käytetyt kaksi pommia huhtikuussa 2013.

Poliisi pyysi alueen ihmisiä pysymään kaukana ikkunoista sillä välin, kun poliisi poistaa epäillyn pommin alueelta.