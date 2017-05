Manchesterin pommintekijän pelätään olevan vapaalla jalalla – viides pidätetty kantoi "pakkausta"

Manchesterin alueen poliisipäällikkö Ian Hopkins totesi, että poliisi tutkii itsemurhapommittaja Salma Abedin kumppaneita, kun häneltä kysyttiin, etsitäänkö nyt "pommintekijää".

Poliisi teki keskiviikkona illalla jo viidennen pidätyksen maanantai-illan 22 ihmistä tappaneeseen terrori-iskuun liittyen.

Manchesterin poliisi tutkii parhaillaan "pakkausta", jota viides pidätetty mies piti hallussaan.

Manchester Arenalla itsensä pommi-iskussa räjäyttäneen Salman Abedin isä ja veli pidätettiin keskiviikkona Libyassa.

Noin tuhat poliisia on mukana terrori-iskuun liittyvissä tutkimuksissa. Iso-Britannian terroriuhka on asetettu kriittiselle tasolle, mikä on korkein häälytystaso. Se tarkoittaa, että uuden iskun uhka on välitön.

Armeija on kutsuttu apuun turvaamaan tärkeimpiä kohteita.

Abedi räjäytti pommin Manchester Arenan sisäänkäynnissä maanantai-iltana amerikkalaisen pop-tähden Ariana Granden konsertin yhteydessä. Kuolleiden 22 henkilön joukossa oli useita alaikäisiä. Ariana Grande on erityisesti nuorten tyttöjen suosikkiartisti. Terrori-iskussa loukkaantui 64 ihmistä.