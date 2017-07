Vuoto Kremlistä: Vladimir Putinin avustaja sai suunnitelman ja kartan Ukrainan jakamisesta Vähä-Venäjään jo vuonna 2016

Venäjän presidentti Vladimir Putinin neuvonantaja ja kovan luokan Kremlin sisäpiiriläinen Vladislav Surkov on ollut vuodettujen sähköpostien perusteella aktiivisessa kirjeenvaihdossa Itä-Ukrainan separatistijohtajien kanssa.

Surkovin toimiston vuodettujen sähköpostien joukosta löytyy eräs tammikuussa 2016 lähetetty viesti, jossa puhutaan separatistien nyt Ukrainaan julistamasta uudesta Vähä-Venäjän (Malorossija) valtiosta.

Verkkouutisten hankkiman sähköpostiviestin on lähettänyt Donetskin separatistien johtohahmo Denis Pushilin. Siinä ehdotetaan Ukrainan jakamista kolmeen osaan. Maan itäosista tulisi Uusi-Venäjä, muun muassa Kiovan kattavista keskiosista Vähä-Venäjä ja läntisestä Ukrainan Galicia.

Viestin liitteenä on kaksi karttaa, joihin alueet on eritelty. Toisessa kartassa Länsi-Ukrainan Galicia on kuvattu erillisenä Uudesta-Venäjästä ja Vähä-Venäjästä.

Vuodettujen viestien perusteella Pushilin raportoi säännöllisesti Putinin avustaja Surkoville.

Itä-Ukrainan Donetskin separatistien johtaja Aleksander Zahartsenko ilmoitti tiistaina separatistialueiden aikovan muodostaa uuden liittovaltion. Zahartsenkon mukaan uuden valtion nimeksi tulee Vähä-Venäjä ja sen pääkaupungiksi Donetsk. Venäläisuutisoinnin mukaan Vähä-Venäjä on Ukrainan seuraajavaltio, jolla on oikeus edustaa koko Ukrainan aluetta.

Erona Pushilinin viime vuonna Surkoville välittämään suunnitelmaan on siis se, ettei Uuden Venäjän valtiosta puhuta enää lainkaan.

Venäjän johto on väittänyt, että kyse on separatistien omasta hankkeesta. Vladimir Putinin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan Kreml sai tietää asiasta "aamun uutisista". Venäjä on ilmoittanut kunnioittavansa Minskin sopimuksia.

Verkkouutiset on kertonut Surkovleaks-nimellä tunnetuksi tulleista ukrainalaisten hakkereiden sähköpostivuodoista ja niiden paljastuksista muun muassa tässä.

Yleisesti aitoina pidetyt viestit paljastavat yhteyksiä Itä-Ukrainan separatistien venäläisten johtajien ja Venäjän valtionjohdon välillä. Viestien joukossa on muun muassa sähköposteja joiden perusteella separatistien johtoa kuten esimerkiksi Denis Pushilin ja Aleksander Zahartsenko hyväksytettiin etukäteen Vladislav Surkovilla.

Viestit kytkevät myös toisiinsa Surkovin ja Ukrainan separatistien rahoittamisesta ja ohjaillusta epäillyn kansallismielisen venäläisoligarkin Konstantin Malofejevin.