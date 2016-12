Australialaisnaisen harrastus: Etsii tavaroita kadonneesta malesialaiskoneesta

Malaysian Airlinesin lento MH370 on ollut kateissa maaliskuusta 2014 lähtien. Lukuisat asiantuntijat ovat etsineet konetta ja sen jäänteitä tuloksetta.

Daily Mail kertoo australialaisesta Sheryl Keenistä, joka on osallistunut vapaaehtoisena koneen etsintöihin. Eikä tässä kaikki, sillä Keenellä on kotonaan parikymmentä esinettä, joiden hän uskoo olevan peräisin kadonneesta koneesta.

Daily Mail esittelee jutussaan sanoin ja kuvin kyseisiä esineitä. Keen pitää kokoelmansa kruununa yksinkertaista ruskeaa tohvelia, jonka omistajan hän uskoo tunnistaneensa.

Keen on löytänyt valokuvan naisesta, josta on otettu kuva juuri ennen kun hän on noussut kyseiseen lentokoneeseen Kuala Lumpurin lentokentällä. Keen kutsuu tohvelia "Tuhkimon kengäksi"

Keen on varma, että hänen keräämänsä esineet ovat peräisin kadonneesta lentokoneesta.

– Mistä muualtakaan? Meillä on edessämme huomattava määrä henkilökohtaista omaisuutta, jotka ovat suurin piirtein samassa kunnossa ja menneet huonoon kuntoon samaan tyyliin. Kaikki ovat löytyneet samalta alueelta Riaken rannalta Madagaskarilta. Kyseessä on alue, josta tutkijat ovat kehottaneet etsimään konetta, hän sanoo.

Daily Mailin kuvissa näkyy ruskean tohvelin lisäksi muun muassa hajonneiden matkalaukkujen osia, hajonneita kenkiä, lippis sekä pieni Angry Birds -pussukka.

Keen kertoo, että hän on luovuttanut osan esineistä Madagaskarin viranomaisille siltä varalta, että malesialaiset omaiset pyytäisivät niitä. Näin ei kuitenkaan ole käynyt.