USA laittoi venäläispäättäjiä pakotelistalle – mukana kohutun vakoojamurhan pääepäillyt

Yhdysvallat on lisännyt viisi venäläistä pakotelistalle Magnitski-lain nojalla. Listalle joutuneiden joukossa ovat muun muassa Dmitri Kovtun ja Andrei Lugovoi. Miehet ovat entisiä tiedusteluvirkailijoita ja Aleksander Litvinenkon murhan pääepäiltyjä.

Entinen KGB-agentti Litvinenko myrkytettiin Lontoossa radioaktiivisella poloniumilla marraskuussa 2006. Murhasta suoritetun brittiläisen jättitutkinnan perusteella Kovtun ja Lugovoi panivat myrkyn Litvinenkon teehen Lontoon Millennium-hotellissa järjestetyssä tapaamisessa.

Tutkinnassa päädyttiin siihen lopputulokseen, että murhan määrännyt taho oli vahvalla todennäköisyydellä Venäjän FSB. Venäjän valtiojohdon ja presidentti Vladimir Putinin uskotaan siunanneen murhan.

Andrei Lugovoi on toiminut murhan jälkeen parlamenttiedustajana ja Venäjän duuman turvallisuusvaliokunnan varapuheenjohtajana. Lisäksi Lugovoi on kohonnut Venäjällä tunnetuksi televisiopersoonaksi ja politiikan hahmoksi. Putin on myös palkinnut Lugovoin kunniamerkillä murhan jälkeen. Dmitri Kovtun on liikemies ja työskentelee turvallisuusalalla.

Lugovoin ja Kovtunin lisäksi pakotelistalle päätyivät myös entinen apulaisvaltakunnansyyttäjä ja Venäjän tutkintakomitean puheenjohtaja Aleksander Bastrykin, Magnitski-tapauksessa mukana ollut rikostutkija Stanislav Gordijevski sekä kantajana ja syyttäjän todistajana jutussa toiminut pankkiiri Gennadi Plaksin.

Magnitski-laki on nimetty Venäjällä vankilassa epäilyttävissä olosuhteissa vuonna 2009 menehtyneen lakimiehen Sergei Magnitskin mukaan. Pakotelistalle lain nojalla joutuneiden varoja voidaan jäädyttää Yhdysvalloissa ja heiltä voidaan evätä viisumit.

Magnitski toimi Hermitage Capital Management -sijoitusyhtiön asianajajana Venäjällä. Magnitski keräsi yhtiön palveluksessa ollessaan tietoja Venäjän valtionyritysten korruptiosta.

Magnitskin paljastamien tietojen mukaan venäläisviranomaiset olivat avustaneet petoksessa, jossa Hermitagen omistamia yrityksiä siirrettiin uusille omistajille, jotka hakivat sittemmin perusteettomasti liki 170 miljoonan euron veronpalautukset Venäjän valtiolta. Rahat tiettävästi kanavoitiin oitis ulos maasta.

Hermitage teki rikosilmoituksen kavalluksista, mutta tutkinnassa syytetyn penkille joutuikin tapauksen paljastanut Magnitski.

Sergei Magnitski kuoli vankilassa liki vuoden tutkintavankeuden jälkeen. Häntä oli pahoinpidelty eikä hän ollut saanut asianmukaista hoitoa. Magnitski oli valittanut kovaa vatsakipua useita päiviä ennen kuolemaansa.

Yhdysvaltojen viranomaiset ilmoittivat samassa yhteydessä lisänneensä libanonilaisen Ali Damushin ja iranilaisen Mustafa Mugniehin terrorismipakotelistalleen Hizbollah-kytkösten vuoksi.

Iranin tukemat Hizbollahin taistelijat sotivat Syyriassa presidentti Bashar al-Assadin hallinnon ja Venäjän joukkojen rinnalla. Verkossa on jopa kiertänyt videoita, joissa näkyy Venäjän erikoisjoukkojen sotilaita taistelemassa Syyriassa Hizbollahin tunnuksissa.