Linjat kuin yö ja päivä – näitä asioita Le Pen ja Macron ajavat

Presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella eniten ääniä (23,9 %) saanut Emmanuel Macron on 39-vuotias entinen talousministeri ja investointipankkiiri.

Macron on siitä poikkeuksellinen poliitikko, että presidentinvaalit olivat ensimmäinen kerta, kun Macron on ollut ehdolla mihinkään poliittiseen tehtävään. Aiemmat tehtävät ovat tulleet virkamiesuran kautta.

Macron valmistui valtio-opista Pariisin Sciences Po -yliopistosta sekä École nationale d'administrationista, (ENA) joka on virkamiesuralle tähtäävien eliittikoulu.

Macron työskenteli tämän jälkeen finanssivalvojana sekä investointipankkiirina Rothschild & Cie Banquessa.

Ranskan sosialistinen istuva presidentti François Hollande nimitti Macronin apulaispääsihteerikseen vuonna 2012 ja talousministeriksi vuonna 2014. Sosialistipuolueen jäsenyys jäi Macronilla kuitenkin lyhyeksi, kun hän liittyi puolueseen vuonna 2006 ja erosi puolueesta jo vuonna 2009.

Macron erosi talousministerin tehtävästä elokuussa 2016 ja perusti samalla En Marche! liikkeen, jonka presidenttiehdokkaaksi hän ilmoitti lähtevänsä.

Le Pen selätti isänsä

48-vuotias Marine Le Pen on toiminut politiikassa Macronia pidempään, mutta ei ole toiminut kertaakaan ministerinä, kun hänen puolueensa, Front Nationalin, menestys kansalliskokousvaaleissa on ollut olematonta.

Ranskan vaalijärjestelmä kansalliskokouksen eli parlamentin vaaleissa noudattaa enemmistövaalia niin, että jokaisesta vaaleista valitaan vain yksi ehdokas parlamenttiin tarvittaessa kahdella äänestyskierroksella. Tämä vaalitapa on mahdollistanut sen, että lähes koko maassa Front National on voitu pitää parlamentin ulkopuolella samalla, kun tasavaltalaispuolue (ja sen edeltäjät kuten UMP) ja sosialistipuolue ovat jakaneet useimmat paikat keskenään. Vuoden 2012 vaaleissa Front National sai kansalliskokoukseen kaksi paikkaa, vaikka se sai 12,6 prosentin kannatuksen.

Europarlamenttivaaleissa noudatetaan suhteellista vaalitapaa, ja niissä vaaleissa Front National on pärjännyt paremmin. Le Pen itse valittiin Euroopan parlamenttiin ensi kertaa vuoden 2004 vaaleissa.

Le Pen on koulutukseen juristi ja ennen poliitikon uraansa hän ehti toimia asianajajana. Hänet valittiin ensimmäistä kertaa alueparlamentin jäseneksi vuonna 1998.

Le Penistä tuli Front Nationalin puheenjohtaja vuonna 2011, kun hän voitti äänestyksessä Bruno Hollnischin. Front Nationalin perusti Marine Le Penin isä Jean-Marie Le Pen, ja tyttärestä tuli isänsä seuraaja puheenjohtajana.

Isä ja tytär kuitenkin riitautuivat myöhemmin ja Marine Le Pen erotutti isänsä puolueesta vuonna 2015.

Puheenojohtajana Marine Le Pen on pyrkinyt viemään puolueensa maltillisemmaksi ja salonkikelpoiseksi. Hän on erottanut puolueesta kiistanalaisia hahmoja, joita on syytetty rasismista tai antisemitismistä. Isä Le Pen on useita kertoja tuomittu kiihottamisesta kansanryhmää vastaan muun muassa holokaustia eli juutalaisten joukkotuhontaa vähättelemällä.

Le Pen oli ensi kertaa ehdolla presidentinvaaleissa vuonna 2012. Hän sai 17,9 prosenttia ääniestä ja jäi kolmanneksi.

Ehdokkaiden linjat

Emmanuel Macron

* Virkamiesten vähentäminen 120 000 hengellä

* Ranskan pitäminen Naton jäsenenä

* EU:n kehittäminen liittovaltion suuntaan muun muassa harmonisoimalla sosiaaliturvaa ja mahdollistamalla yhteinen talouspoliittinen päätöksenteko ja rajat ylittävät tulonsiirrot

* Jokaiseen EU-maahan kansalliset konventit päättämään EU:n uudistamisesta, jokainen maa voi halutessaan osallistua syvempään integraatioon tai jättäytyä ulkopuolelle, mutta ei voi estää muita maita etenemästä integraatiossa

* Euroalueelle oma budjetti, parlamentti ja valtiovarainministeriö

* Julkisen talouden rakenteellisen alijäämän vähentäminen -0,5 prosenttiin suhteessa BKT:hen vuoteen 202 mennessä

* Myönteinen suhtautuminen vapaakauppasopimuksiin, tavoitteena solmia vapaakauppasopimus sekä ympäristö ja turvallisuutta koskeva sopimus EU:n ja Kiinan välille

* Radikalisoituneille, vaarallisiksi luokitelluille ihmisille perustetaan pieniä, suljettuja keskuksia, joissa on korkea turvallisuustaso

* Kanslliskaartin uudelleenperustaminen

* Kannattaa Suomen ja Ruotsin sekä Balkanin maiden hyväksymistä Naton jäseniksi, mutta ei kannata muuten Naton laajentumista

* EU:n taisteluosastojen aktivointi

* Ranskan ydinaseen modernisointi

* EU:n yhteisen puolustuksen rakentaminen yhteisten sotilashankintojen ympärille

* Sotilasbudjetin nostaminen kahteen prosenttiin BKT:sta

* Venäjän vastaisten pakotteiden säilyttäminen niin kauan kuin Venäjä ei toteuta Minskin sopimusta

* Universaali eläkejärjestelmä ja työttömyysturvan ulottaminen kaikille työntekijöille

* Kaikkien sosiaaliturvan muotojen yhdistäminen yhdeksi järjestelmäksi, josta etuisuudet maksetaan automaattisesti

* Julkisten menojen vähentäminen 52 prosenttiin BKT:sta vuoteen 2022 mennessä

* Omaisuusveron rajoittaminen kiinteistöihin

* Yhteisöveron alentaminen 33,3 prosentista 25 prosenttiin

Marine Le Pen

* Vapaakauppasopimusten estäminen

* EU-sopimusten uudelleenneuvotteleminen tai ero EU:sta

* Kansanäänestyksen järjestäminen EU:ssa pysymisestä

* Luopuminen eurosta ja palaaminen kansalliseen valuuttaan

* Ranskalaisten yritysten tukeminen ja siirtyminen "älykkääsen" protektionismiin

* Kaikkien radikaalien moskeijoiden sulkeminen

* Kansallisuuden epääminen kaikilta, joilla on yhteyksiä jihadisteihin tai on luokiteltu vaarallisiksi

* Kaikkien ulkomaalaisten karkottaminen, joilla on sidoksia islamistiseen fundamentalismiin

* Kaikkien islamististen järjestöjen kieltäminen

* Tiedusteluresurssien parantaminen

* Syytteiden nostaminen viranomaisten vaarallisiksi luokittelemia Ranskan kansallisuuden omaavia henkilöitä (Fichés S vakoilusta vihollisen hyväksi

* Kaikkien Ranskan kansalaisten pidättäminen, joilla on yhteyksiä ulkomaisiin järjestöihin, jotka suunnittelevat vihamielisiä tekoja tai aggressioita Ranskaa vastaan

* 40 000 paikkaa lisää vankiloihin

* 15 000 poliisia lisää

* Puolustusmenojen kasvattaminen kahteen prosenttiin BKT:sta

* Naton komentojärjestelmästä luopuminen niin, ettei Ranskan tarvitse osallistua muuta kuin omiin sotiinsa

* Lähentyminen Venäjään

* Hyväksyy Krimin liittämisen Venäjään