Emmanuel Macronin suosio romahti

Ranskan presidentin Emmanuel Macronin kannatus on romahtanut uusimassa Ifopin ja Journal du Dimanche -lehden kannatusmittauksessa. Presidenttiin on tyytyväisiä enää 40 prosenttia vastaajista. Asiasta uutisoi muun muassa The Telegraph.

Macronin suosio on romahtanut nopeasti, sillä toukokuun presidentinvaalien jälkeen hän sai samassa kyselyssa 62 prosentin tuen.

Myös pääministeri Edouard Philippen suosio on laskenut 47 prosenttiin, mikä on yhdeksän prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisissä mittauksissa.