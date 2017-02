Maahanmuutto ei ole lisännyt rikollisuuden määrää Yhdysvalloissa

Buffalon yliopiston tutkijat ovat selvittäneet, että maahanmuuton ja lisääntyneen rikollisuuden välillä ei näytä olevan olleen yhteyttä Yhdysvalloissa neljän vuosikymmenen aikana. Tutkimuksessa analysoitiin 200 yhdysvaltalaiskaupungin rikostilastoja vuosien 1970 ja 2010 välillä. Asiasta uutisoi Independent.

Yhdysvaltain tuore presidentti Donald Trump on kertonut, että hänen hallintonsa tulee julkistamaan viikoittain listan Yhdysvalloissa olevista maahanmuuttajista, joilla ei ole USA:n kansalaisuutta ja jotka ovat tehneet rikoksia.

Tutkimuksen mukaan maahanmuuton lisääntyminen on itse asiassa yhteyksissä joidenkin rikosten vähenemiseen.

"Tulokset osoittavat, että maahanmuutto ei lisää pahoinpitelyjä. Itse asiassa ryöstöjen, murtojen, varkauksien ja murhien määrät ovat matalampia paikoissa, joissa on paljon maahanmuuttajia", sanoo sosiologian professori Dr Adelman.

Donald Trump on maahanmuuttolinjaustensa yhteydessä painottanut, että uudistuksia tehdään Yhdysvaltain turvallisuuden vuoksi. Esimerkiksi kohutusta maahantulorajoituksesta Trump on sanonut, että sen tarkoitus on ehkäistä terroristien saapumista Yhdysvaltoihin.