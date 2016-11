Paljastus Pohjois-Koreasta: Tätä ankarasti kiellettyä tv-sarjaa johtajien kotona seurataan

My Love from the Star käsittelee toisen planeetan miehen ja ihmisnaisen rakkaustarinaa.

Eteläkorealainen My Love from the Star -tv-sarja on Pohjois-Korean johdon vaimojen erityissuosiossa, Daily NK uutisoi. Virkailijoiden kerrotaan lähes avoimesti seuraavan kiellettyjä läntisiä ohjelmia.

Ryanggangissa asuva pohjoiskorealainen kertoo poliisituttavastaan, jonka syntymäpäiville hänet kutsuttiin. Juhlissa oli avoimesti katsottu eteläkorealaisia tv-nauhoitteita, joiden kanteen oli kirjoitettu kyseessä olevan pohjoiskorealainen ohjelma.

Tavallisille ihmisille tämä tietäisi leirituomiota. Poliisivirkailija sanoi, ettei tiedä mistä video on ja minkä hintainen se on, koska hän oli saanut sen ratsiassa.

Suosituimmiksi eteläkorealaisiksi sarjoiksi, joita Pohjois-Korean raja-alueilla liikkuu, kerrotaan Moon Embracing the Sun ja scifi-aiheinen My Love from the Star.