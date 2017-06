Kokonaisia perheitä kateissa – poliisi varoittaa, ettei kaikkia Lontoon tulipalon uhreja tunnisteta koskaan

Poliisi on varoittanut, että Lontoon Grenfell Towerin tulipalossa kuolleita henkilöitä ei ehkä koskaan pystytä tunnistamaan, kertoo BBC.

Pelastusviranomaiset etsivät nyt kolmatta päivää ruumiita 27-kerroksisen tornitalon raunioista.

17 ihmisen tiedetään kuolleen, mutta kuolleita pelätään olevan jopa sata. Kuusi kuollutta on tunnistettu. Lukuisia ihmisiä on kateissa, mukaan luettuna kokonaisia perheitä.

Poliisi on aloittanut tulipalosta rikostutkinnan. Julkisuuteen on levinnyt tieto, että Grenfell Towerin turvallisuusriskit oli tiedossa etukäteen. Rakennuksen pintamateriaali oli syttymisherkkää, ja kulkua hätäpoistumisteille oli rajoitettu.

Telegraphin mukaan lontoolaisten suru tulipalosta on muuttunut vihaksi. Poliitikkoja on vaadittu kertomaan selityksiä katastrofin synnylle. Iso-Britannian paloturvallisuuslainsäädäntö on vanhentunut, eikä sitä ole päivitetty useista tulipalotapauksista huolimatta.