"Kamalia, nopeita päätöksiä" – palomies kertoo tuskanhetkistä Lontoon tornitalopalossa

Lontoossa viikko sitten sattunut Grenfell Tower -tornitalon tulipalo on järkyttänyt Britanniaa. Palosta liikkuu erilaisia tarinoita, ja talon turvallisuusriskeistä kerrotaan tiedetyn jo vuosia etukäteen. Palossa kuoli vahvistettujen tietojen mukaan 79 ihmistä, mutta määrän odotetaan kasvavan.

Talon lähistöllä asuva mies on sanonut hänen tuttavapalomiehensä kertoneen, että pelastajat olisivat löytäneet 42 ruumista yhdestä huoneesta. Miehen mukaan palomies ei ole voinut kertoa tietoa julkisuuteen.

Yksi Grenfell Towerin pelastustöissä ollut palomies on julkaissut kertomuksensa kokemuksistaan. Teksti on julkaisu alun perin Facebookin Save the Fire Service UK -sivustolla. Sen on tässä julkaissut Independent.

Palomies kertoo, että hälytyksen tultua heille oli kerrottu, että kyseessä on iso onnettomuus.

"Kun lähestyimme tornia, näimme, että tämä on paha. Taivas kuulsi, ja rakennuksen osia alkoi putoilla alas jo siinä vaiheessa", hän sanoo.

Yhdeksännessä kerroksessa näkyvyys katosi ja lämpötila nousi. 20. kerroksesta he löysivät pariskunnan, joka yritti päästä ulos paksun myrkkysavun sokaisemana. Pariskunnan mukaan ylemmässä kerroksessa oli vielä viisi ihmistä lisää.

Palomiesten tavoitteena oli päästä 23. kerrokseen, mutta se ei onnistunut.

"Minun piti tehdä kauhistuttavia päätöksiä hyvin lyhyessä ajassa: Voisimmeko jättää pariskunnan, päästää heidät menemään yksin alas ja yrittää vielä seuraavaan kerrokseen? Pitääkö pariskunnan kertomus paikkansa? Saisimmeko yläkerran ihmiset alas, jos siellä on tajuttomia?", palomies luettelee päässään vilisseitä kysymyksiä.

Hän kertoo olleensa huolissaan myös siitä, toimiko kommunikaatio palomiesten välillä yhä. Hän pelkäsi, että he eivät olisi kuulleet mahdollista käskyä lähteä ulos rakennuksesta radiopuhelimesta.

Hän yritti saada muihin yhteyttä mutta ei saanut vastausta. Lopulta vastaus saatiin, ja palomiehiä käskettiin poistumaan rakennuksesta.

Alemmassa kerroksessa he törmäsivät toiseen palomiesten ryhmään. Yksi palomiehistä oli luovuttanut kypäränsä yhdelle talon asukkaista.

"Muiden auttaminen oli hänen prioriteettinsa."

Kun palomiehet vihdoin pääsivät ulos, he olivat täysin uupuneita.

"Kukaan ei pystynyt puhumaan. Tuijotimme rakennusta, josta olimme juuri tulleet ulos. Tilanne vain paheni, tuli oli levinnyt kaikkialle."

Paikalle saapui lisää palomiehiä, jotka menivät sisälle taloon, jossa oli yhä useita pelastettavia.

"Kun luen uutisista tai sosiaalisesta mediasta ihmisten sanovan meitä laiskoiksi ja ahneiksi, kun olemme olleet vihaisia paloturvallisuuteen kohdistuvien määrärahojen leikkauksista, se on todella vaikeaa. Uskokaa, että nuo leikkaukset ovat vaarallisia", palomies sanoo.