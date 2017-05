Turistit pelästyivät outoa näkyä: Valtaisa "vesihirviö" tallentui videolle

Internetissä on julkaistu video, joka esittää erikoisen näyn: valtaisan vedessä elävän otuksen, joka näyttäytyy välillä veden pinnalla. Video on herättänyt kummastusta ja kysymyksiä siitä, mikä tämä mysteerinen "vesihirviö" oikein on.

Video on Mirrorin mukaan kuvattu itäisessä Kiinassa Jiuliang Cityssä sijaitsevalla suositulla turistialueella. Vesistö on alueella sijaitseva joki.

Eläimen liikkeet näkyvät kaukaa kuvatulla videolla (jutun alla) tummana liikehdintänä veden pinnalla. Paikalla olleet turistit olivat shokissa näkemästään ja väittivät, että otuksen koko voisi olla noin 5–6 metriä.

Sosiaalisessa mediassa eläintä on kuvattu Kiinan "Loch Nessin hirviöksi", mutta Kiinan hallinnon viranomaiset ovat toppuutelleet sensaatiotarinoita.

Luontoasiantuntijoiden mukaan kyseessä on eläimen kokoon nähden todennäköisesti kiinalainen sampi, joka olisi jotenkin päässyt pakenemaan kasvattamosta.

Alueen lähellä on kasvattamo, joka on ollut toiminnassa kahdeksan vuotta. Siinä ajassa kala olisi voinut kasvaa asiantuntijoiden mukaan viisimetriseksi.