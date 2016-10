Näin tunnistat tankit, kun Venäjä hyökkää – Liettua julkaisi kansalle oppaan

Ministry of National Defence Republic of Lithuania.

Liettuan puolustusministeriö on julkaissut uuden päivitetyn painoksen kansalaisille jaettavasta puolustusoppaasta. Siinä kerrotaan, kuinka Venäjän hyökkäykseen tulee varautua.

Verkkouutiset on kertonut ”Kuinka toimia ääritilanteissa tai sodan syttyessä" -nimisestä 75-sivuisesta kirjasesta aiemmin tässä.

BBC:n mukaan uusi painos on merkittävästi edellisiä jyrkkäsävyisempi. Siinä muun muassa opastetaan kansalaisia tunnistamaan venäläisiä tankkeja, patruunoita, miinoja ja muita aseita sekä opetetaan selviytymistaitoja.

”Kaikkein tärkeintä on, että siviilit ovat tietoisia ja että heillä on puolustustahtoa. Kun nämä elementit ovat vahvoja, on hyökkääjän vaikea luoda (toimivaa) ympäristöä hyökkäysarmeijalle”, vihossa muun muassa sanotaan.

Kirjasessa varoitetaan, ettei Venäjä epäröi käyttää sotilaallista voimaa naapureitaan vastaan.

Liettua on myös perustanut uuden kuuman linjan, johon kansalaiset voivat ilmoittaa vakoiluepäilyistään.