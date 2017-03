Marine Le Pen: Mediaan ei luoteta lainkaan

Ranskassa on herättänyt suurta huomiota alla näkyvä videopätkä haastattelusta. Siinä ranskalaistoimittaja kysyy populistiselta presidenttiehdokas Marine Le Penilta, miksei hän luota mediaan.

– Te kehotatte poistumaan perinteisestä mediasta ja etsimään uutisia internetistä. Ettekö tiedä että voi olla vaarallista puhua niin, toimittaja kysyy.

– Miksi?, Marine Le Pen ihmettelee.

– Internetistä löytää salaliittoteorioita, kaikenlaista... ei välttämättä vahvistettua tietoa, toimittaja perustelee.

– Ettekö usko että perinteisessä mediassa on salaliittoteorioita? Olen lukenut tonnin verran siitä miten Venäjä sekaantuu presidenttikampanjaan ja muuta vastaavaa. Tarkoitan, on ainakin yhtä paljon feikkiuutisia perinteisessä mediassa kuin internetissä on, Le Pen vastaa.

Toimittajan yhä yrittäessä Le Pen jatkaa:

– Se ei voi koskaan olla pahempaa kuin mitä te sanotte tai kirjoitatte perinteisessä lehdistössä.

Toimittaja sanoo tämän toimineen USA:ssa Donald Trumpilla ja kysyy, käyttääkö Le Pen kikkaa samasta syystä.

– Madame, ranskalaisilla ei ole minkäänlaista luottamusta mediaan, tiedättekö sen vai ettekö tiedä?, Marine Le Pen vastaa.