Venäjän ulkoministerin mukaan EU ja USA aiheuttivat Ukrainan sodan

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov sanoo National Interest -lehden haastattelussa, että Ukrainan tilanteen taustat ovat Yhdysvaltojen ja EU:n Ukrainaan kohdistamassa paineessa.

Lavrov pitää EU:ta ja Yhdysvaltoja syypäänä sen tapahtumaketjun käynnistymiseen, joka on johtanut nykyiseen Ukrainan sotaan.

– Syy Ukrainan kriisiin on se, että Yhdysvallat ja EU tylysti sanoivat ukrainalaisille, että joko te olette meidän kanssamme tai venäläisten kanssa meitä vastaan. Erittäin hauras Ukrainan valtio ei kestänyt tällaista painetta.

– Pointtini on se, että he pitivät normaalina, että Obaman tiimi sanelee päätökset kaikkialla, myös Venäjän federaation kaltaisen suuren maan lähialueilla. Mielestäni tämä on täysin epänormaalia.