Tulot 55 000 euroa, veroprosentti 23 – näin Latvia toteuttaa progressiivisen verotuksen

Latvian hallitus on sopinut progressiivisen tuloveromallin esittämisestä. Malli esitellään virallisesti torstaina.

Latvian yleisradion mukaan veromalli on kolmiportainen. Alin veroprosentti on 20 ja sitä kannetaan 20 000 euron vuosituloihin asti. Seuraavaan 23 prosentin veroluokkaan pääsevät 20 001 – 55 000 euroa vuodessa ansaitsevat. Korkein veroprosentti on 31. Sitä sovelletaan yli 55 000 euron vuosituloihin.

Hallitus pyöritteli alkuun ehdotusta, jossa veroluokkia olisi ollut vain kaksi. 20 prosentin veroa olisi kannettu 45 000 euron vuosituloihin asti ja 23 prosentin veroa siitä ylöspäin.

Hallitus sopi samassa yhteydessä, ettei yhtiöön jätettäviä liikevoittoja veroteta lainkaan. Toimenpiteen toivotaan säilyttävän latvialaisyhtiöiden kilpailukykyä.

Sosiaalivakuutusmaksuja aiotaan korottaa yhdellä prosenttiyksiköllä terveydenhoitopalvelujen rahoituksen takaamiseksi.

Latvian teollisuus- ja kauppakamari vastustaa progressiivista tuloverotusta. Sen mukaan hallituksen esittämä malli on yksipuolinen ja "rikkoo poliitikkojen ja yrittäjien välistä luottamusta".