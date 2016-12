Akateemikot: YK:n lapsityövoimakielto on "tuhoisa virhe"

Brittilehti The Guardian kertoo, että lehden toimitusta on lähestytty kirjeellä. Kansainvälinen akateemikkojen joukko tuomitsee siinä YK:n sopimuksen lapsityövoiman kieltämisestä.

Sopimuksessa todetaan, että lapsityövoima on haitallista ja tarpeetonta. Kannanotossa puolestaan todetaan, että lapsityövoimalla voi olla myönteisiä vaikutuksia, joita ei ole otettu huomioon.

Kirjoittajat työskentelevät ihmisoikeuksien tai lasten kehittymistieteen parissa. Heidän mukaansa YK ei ole ottanut huomioon todisteita siitä, että vanhentuneilla länsimaisilla ennakkoluuloilla ja periaatteilla voi olla myös kielteisiä vaikutuksia kehittyvissä maissa.

Akateemikot toivovat, että sopimuksessa oleva "minimi-ikä" työnteolle jätettäisiin pois, sillä heidän mukaansa ikäkaudelle sopivasta työstä voi olla lapsille hyötyä niin kehittyvissä kuin teollistuneissakin maissa. Työnteko antaa heidän mukaansa köyhimmille lapsille mahdollisuuden parantaa itse elämänlaatuaan.

– Lasten työnteon kieltäminen ei tuo heitä kouluun, vaan itse asiassa aiheuttaa päinvastaisen ilmiön, mikäli he työskentelivät maksaakseen koulunkäyntinsä. Joillekin lapsille tässä on kyseessä täysin rationaalinen taloustiede. Meillä on vuosien todistusaineistoa siitä, ettei lapsuus lopu työntekoon vaan voi usein edistää sitä, luoda solidaarisuutta. Joissakin Afrikan maissa ja Intiassa näkyvissä on uudenlaista lapsityöntekijöiden järjestäytymistä, kun he pyrkivät osallistumaan politiikkaan ja tulemaan kuulluiksi sen sijaan että heistä vain kerrotaan uhreina, Sussexin yliopistossa työskentelevä tohtori Dorte Thorsen toteaa kirjeessä.

Asiantuntijat muistuttavat myös siitä, että jotkut lapset on pakotettu vaaralliseen tai laittomaan työhön sen takia että länsimaiden painostuksesta heidän läheisyyteensä on tullut tarkemmin valvottua työtä ja työvoimaa.

– Isojen byrokraattisten ja kansainvälisten toimijoiden kovapäinen asenne siitä, että lapset täytyy ottaa pois töistä ja laittaa pelaamaan jalkapalloa ei ole oikea tapa ratkaista asia. Lapsia täytyy suojella ikäviltä tilanteilta, mutta ikärajat eivät auta lapsia pois haavoittavista tilanteista, toteaa kirjeen allekirjoittanut lastensuojelun asiantuntija Richard Carothers.

Carothersin mukaan YK:n virkailijoiden tulisi kuunnella lasten näkökulmia asiaan.

– Millaisiksi he haluavat asioiden muuttuvan? Miten muutamme työssäkäyvien lasten asioita? Meidän on kyettävä tuomaan toimintaamme nyansseja, hienostuneempaa ymmärrystä. Kun jokin maa ratifioi YK:n sopimuksen, siitä tulee kansallinen laki, ja se siitä. Liian yksinkertaistettua. Se on haavoittavaa. Meiltä löytyy tutkimuksia toisensa jälkeen jotka osoittavat, että lapset ja heidän perheensä kärsivät tällaisesta politiikasta, hän kertoo.

Asiantuntijat korostavat, että joidenkin lasten tilanne on todella huono, eivätkä heidän olonsa millään täytä kunnollisen työn standardeja. Lisäksi he tuomitsevat orjatyön ja epäinhimillisyyden, jossa lapsilta viedään esimerkiksi passi ja vapaus työnteon kustannuksella. Lapsia tulisi heidän mukaansa edelleen estää joutumasta sudenkuoppiin, mutta työnteon kategorinen kieltäminen ei ole heidän mukaansa ratkaisu.

– Kaikki tutkimukset toteavat, että moraalittomuudestaan huolimatta nämä räikeät lapsiorjuustapaukset ovat vähäisiä verrattuna siihen valtaosaan lapsista, jotka työskentelevät hyvissä oloissa. Esimerkiksi läntinen Afrikka on tästä esimerkki, todetaan kirjeessä.