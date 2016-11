Iso-Britannian oppositiojohtaja: Estämme Brexitin, jos vaatimuksiimme ei vastata

Iso-Britannian oppositiopuolue Labourin johtaja Jeremy Corbyn on ilmoittanut, että hänen puolueensa antaa pääministeri Theresa Mayn viedä Brexit-prosessia eteenpäin vain, jos Labourin vaatimuksiin suostutaan. Corbyn sanoo Sunday Mirrorin haastattelussa, että oppositio yhtyy konservatiivien ja muiden puolueiden EU:hun jäämistä kannattavien joukkoon ja estää artikla 50:n toteutumisen, jos pääministeri ei varmista Britannian jäämistä yhteismarkkinoille.

Corbyn vaatimuksiin kuuluu yhteismarkkinoiden lisäksi muun muassa, että työskentelyvapautta EU-alueella ei vesitetä ja että kuluttajien ja ympäristön turvallisuus taataan. Corbyn on sanonut, että May, jolla on niukka enemmistö alahuoneessa, voi joutua aikaisiin vaaleihin, jos hän ei vastaa Labourin vaatimuksiin.

Britannian oikeuslaitos ilmoitti perjantaina, ettei maan hallitus voi aloittaa valtion eroprosessia EU:sta ilman parlamentin päätöstä. Pääministeri Mayn mukaan tämän ei pitäisi myöhästyttää eroneuvottelujen alkua. Neuvottelut on määrä aloittaa maaliskuussa.