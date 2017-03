Entä jos Kuu räjäytettäisiin? Yksi seurauksista olisi todella rankka

Astrofyysikko ja kirjailija Ethan Siegel on kirjoittanut Forbesiin artikkelin 7 Ways Earth Would Change If Our Moon Were Destroyed. Hänen mukaansa Kuun poistumisella Maan läheisyydestä olisi eräitä yllättäviä seurauksia.

Siegelin seitsemän kohdan lista kuuvaikutuksista on:

1. Kuun räjäyttäminen sinkoaisi Maahan pirstaleita, mutta ei välttämättä elämää vakavasti uhaten. Isotkin tänne tulevat kappaleet osuisivat Siegelin mukaan alle prosentin voimalla siitä, millä voimalla vastaava asteroidi iskisi.

2. Yötaivaasta tulisi paljon tummempi, joka yö: tähdet tulisivat näkyviin.

3. Ei enää auringonpimennyksiä.

4. Päivän tarkka pituus muuttuisi aina samaksi. Kuun pieni vetovoima vie nykyisin sekunnin sieltä, toisen täältä.

5. Vuorovedet pienenisivät ja muuttuisivat aina samankokoisiksi.

6. "Tämä on ikävä". Maapallon akselin kaltevuus on 23,4 astetta. Ajan mittaan se alkaisi vaihdella 22.1-24.5 välillä. Tällöin etelä- ja pohjoisnavalla ei aina olisi kylmä eikä päiväntasaajalla olisi aina lämmintä. Jääkaudet iskisivät sinne tänne.

7. Ei olisi enää astinlautaa muualle universumiin. Kuu on helpoin ja käyttökelpoisin harjoitus- ja lähtöpaikka, jos ja kun pyrimme avaruusmatkoille kauemmas.