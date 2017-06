Mies pilkkasi upporikasta kuningasperhettä Facebookissa – joutuu 35 vuodeksi vankilaan

Thaimaalainen mies on saanut 35 vuoden vankilatuomion pilkattuaan Facebookissa Thaimaan kuningasperhettä. The Guardianin mukaan tuomio on yksi ankarimmista Thaimaan upporikkaan kuningasperheen arvostelusta saaduista tuomioista.

Bangkokin sotilashallitus antoi tuomion miehelle, joka oli julkaissut videoita ja kuvia hallitsijaperheestä Facebookissa tilillä, joka kuului toiselle käyttäjälle. Hän sai jokaisesta kymmenestä julkaisusta seitsemän vuoden tuomion, mutta tuomiota alennettiin, koska mies tunnusti tekonsa.

Kuninkaan solvaaminen on laitonta Thaimaassa, jossa nykyinen kuningas Maha Vajiralongkorn on hallinnut vuodesta 2016 lähtien. Vuoden 2014 vallankaappauksen jälkeen yli 100 henkilöä on saanut tuomion monarkian halveksumisesta.